У зв'язку з ударом по "Охматдиту": Україна ініціює скликання засідання Радбезу ООН, — Зеленський

За словами українського президента, Москва вже почала поширювати фейк про те, що дитячу лікарню було пошкоджено нібито через українську ППО, проте всі докази вказують на те, що це був цілеспрямований прямий удар.

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Україна збирається ініціювати надзвичайне засідання Ради безпеки ООН. Причиною такого рішення став масований обстріл з боку росіян. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві.

Уранці 8 липня Росія завдала ракетних ударів по кількох українських містах, серед яких також була столиця. У Києві через російський терор постраждала дитяча лікарня "Охматдит", де триває розбір завалів. У зв'язку з цим Україна і збирається ініціювати надзвичайне засідання Радбезу ООН.

"Україна зараз ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо президент додав, що Москва вже почала поширювати брехню про те, що удар по лікарні з дітьми стався нібито з вини української системи протиповітряної оборони. При цьому є докази того, що це прямо влучання ракети ЗС РФ.

Раніше в СБУ заявили, що "Охматдит" у Києві був атакований ракетою Х-101. За даними слідства, на місці трагедії було знайдено осколки озброєння, яким окупанти атакували територію лікарні. Голова СБУ Василь Малюк пообіцяв, що ворог обов'язково відчує відплату.

"Служба безпеки зробить усе можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема й за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист — це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", — заявив Василь Малюк.

Нагадаємо, 8 липня повідомлялося, що ЗС РФ випустили по Україні 38 ракет, про що заявили в Повітряних силах. За словами командувача Миколи Олещука, українській ППО не вдалося перехопити "Іскандер-М", "Циркон" і по дві крилаті ракети Х-101, "Калібр" і Х-22.