У Курській області після атаки БПЛА загорівся дах лікарні: деталі

За словами російського губернатора Олексія Смирнова, один із жителів міг отримати осколкове поранення, а другий — контузію. Біля будівлі медичного закладу вибиті вікна і посічений фасад.

Related video

У російській Курській області, яка розташована поруч з українським кордоном, могла постраждати будівля лікарні. Про це повідомив губернатор регіону Олексій Смирнов у своєму Telegram-каналі.

За його даними, о 13:30 на території Курської області було оголошено ракетну небезпеку і місцевих жителів закликали пройти в безпечні місця. Пізніше влада звинуватила в події українську сторону.

Російський губернатор написав, що регіон був атакований дронами. Один із них нібито залетів у село Рубанщина Суджанського району, де один із жителів міг отримати осколкове поранення, а інший — контузію.

"Також було здійснено атаку дрона на Суджанську районну лікарню, внаслідок чого там вибито вікна та посічено фасад будівлі. Постраждалих немає", — написав Олексій Смирнов.

Окремо губернатор Курської області заявив, що через дрони нібито сталося загоряння даху будівлі Суджанської районної лікарні. Постраждалих немає. Жодних доказів з боку російської влади не було.

Нагадаємо, що перед цим ЗС РФ масовано обстріляли українські міста, зокрема Київ. Там росіяни ракетами атакували дитячу лікарню "Охматдит", яка відома не лише в Україні, а й по всій Європі.

Станом на 13:50 було відомо, що двоє співробітників дитячої лікарні загинули. Також ще семеро громадян дістали поранення і серед них щонайменше двоє дітей. Розбори завалів тривають.

Після цього столицю атакували повторно й осколки впали на будівлю медичного центру в Дніпровському районі. Унаслідок цього загинули 4 людини, а ще кілька дістали травми.

Нагадаємо, 8 липня повідомлялося, що Україна ініціює скликання засідання Радбезу ООН, про що заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Москва вже почала поширювати фейк про те, що дитячу лікарню було пошкоджено нібито через українську ППО, проте всі докази вказують на те, що це був цілеспрямований прямий удар.