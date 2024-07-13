В Ростовской области БПЛА атаковали нефтебазу, возник пожар на площади 200 "квадратов" (видео)

Пожар на нефтебазе под Ростовом тушили почти 6,5 часов. Для ликвидации возгорания пришлось привлекать пожарный поезд.

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В субботу рано утром, 13 июля, в результате атаки беспилотника произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области РФ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, отметил он.

На месте пожара, которому присвоен 3 ранг, задействовано 49 человек и 14 единиц техники.

Через четыре часа площадь пожара составила уже 200 кв.м. и на место тушения прибыл пожарный поезд.

Позже Голубев уточнил, что пожар на нефтебазе был ликвидирован.

Администрация Цимлянского района отрапортовала, что в результате атаки БПЛА погибших и пострадавших нет, ущерб жилым домам не нанесен.

В свою очередь Минобороны России утверждает, что ночью украинские беспилотники атаковали Ростовскую, Белгородскую и Курскую области. Всего российская противовоздушная оборона якобы уничтожила четыре дрона, два из них — над Ростовщиной.

Украинские OSINT-аналитики предполагают, что горело, минимум, 2 резервуара с топливом.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июля беспилотники ударили по нефтебазе в российском городе Калач-на-Дону в Волгоградской области.

Ночью 9 июля Ростовская область России подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которой загорелась электроподстанция в поселке Генеральское.