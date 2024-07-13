Дроны ударили по нефтебазе в Ростовской области: пожар не могут потушить 14 машин (видео)

Местные жители в комментариях жалуются на отсутствие сирен и утверждают, что на самом деле тушить нефтебазу приехали только две пожарные машины.

Related video

Ночью 13 июля беспилотники атаковали нефтебазу в Цимлянском районе Ростовской области России, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", — написал Голубев.

Он уточнил, что пожару присвоен 3 ранг.

"На месте работают пожарные расчеты, привлечено 49 человек и 14 единиц техники. Информация уточняется", — отметил Голубев.

В то же время в комментариях местные жители утверждают, что на самом деле на место происшествия приехало только две пожарные машины и жалуются на отсутствие сирен.

"А где сирены?", — спрашивает один из корреспондентов.

"Какие 14 единиц техники? За час приехало 2 пожарные машины, одна через 10 минут после взрыва, вторая через час", — возмущается другой.

Комментарии под постом Голубева Фото: Скриншот

Впоследствии российские телеграмм-каналы обнародовали видео пожара и отметили, что на этой нефтебазе хранили бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июля беспилотники ударили по нефтебазе в российском городе Калач-на-Дону в Волгоградской области.

Ночью 9 июля Ростовская область России подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которой загорелась электроподстанция в поселке Генеральское.