Дрони вдарили по нафтобазі у Ростовській області: пожежу не можуть загасити 14 машин (відео)

Місцеві мешканці у коментарях скаржаться на відсутність сирен та стверджують, що насправді гасити нафтобазу приїхали лише дві пожежні машини.

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Уночі 13 липня безпілотники атакували нафтобазу в Цимлянському районі Ростовської області Росії, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомив губернатор регіону Василь Голубєв.

"Близько 04:00 внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння на нафтобазі в Цимлянському районі. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає", — написав Голубєв.

Він уточнив, що пожежі присвоєно 3 ранг.

"На місці працюють пожежні розрахунки, залучено 49 осіб і 14 одиниць техніки. Інформація уточнюється", — зазначив Голубєв.

Водночас у коментарях місцеві мешканці стверджують, що насправді на місце події приїхало лише дві пожежні машини та скаржаться на відсутність сирен.

"А де сирени?", — запитує один з дописувачів.

"Які 14 одиниць техніки? За годину приїхало 2 пожежні машини, одна через 10 хвилин після вибуху, друга через годину", — обурюється інший.

Коментарі під постом Голубєва Фото: Скриншот

Згодом російські телеграм-канали оприлюднили відео пожежі та зазначили, що на цій нафтобазі зберігали бензин АІ-92, АІ-95 і дизельне пальне.

Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 липня безпілотники вдарили по нафтобазі у російському місті Калач-на-Дону у Волгоградській області.

Уночі 9 липня Ростовська область Росії зазнала масованої атаки безпілотників, внаслідок якої загорілась електропідстанція у селищі Генеральське.