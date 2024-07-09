Ростовську область атакували дрони: горить електропідстанція (відео)

Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, пожежа здійнялась і у самому Ростові-на-Дону, але її швидко ліквідували.

Related video

Ростовська область Росії зазнала масованої атаки безпілотників, внаслідок якої загорілась електропідстанція у селищі Генеральське. Про атаку дронів повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

"Близько 2 години ночі в Ростовській області почалася масована атака БПЛА. Силами ППО знищено та подавлено засобами РЕБ кілька десятків цілей у різних районах регіону", — написав Голубєв.

Він уточнив, що внаслідок повітряної атаки в Родіонова-Несвітайському районі сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції.

"У Ростові-на-Дону на місці падіння уламків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності, пожежу оперативно ліквідовано", — зазначив Голубев.

Водночас телеграм-канал "Astra" оприлюднив відео пожежі на підстанції у селищі Генеральське Ростовської області.

Збройні сили України та українська влада поки не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, У ніч з 5 на 6 липня дрони атакували Єйський, Ленінградський і Павловський райони Краснодарського краю РФ, внаслідок чого виникли пожежі на двох нафтобазах.

Цієї ж ночі в тимчасово окупованому Севастополі було чутно вибухи, через що згодом було перекрито рух Керченським мостом.