У Ростовській області БПЛА атакували нафтобазу, виникла пожежа на площі 200 "квадратів" (відео)

Пожежу на нафтобазі під Ростовом гасили майже 6,5 годин. Для ліквідації загоряння довелося залучати пожежний поїзд.

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У суботу рано вранці, 13 липня, внаслідок атаки безпілотника сталося загоряння на нафтобазі в Цимлянському районі Ростовської області РФ. Про це повідомив губернатор регіону Василь Голубєв.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає, зазначив він.

На місці пожежі, якій присвоєно 3 ранг, задіяно 49 осіб і 14 одиниць техніки.

Через чотири години площа пожежі становила вже 200 кв.м. і на місце гасіння прибув пожежний поїзд.

Пізніше Голубєв уточнив, що пожежу на нафтобазі було ліквідовано.

Адміністрація Цимлянського району відрапортувала, що внаслідок атаки БПЛА загиблих і постраждалих немає, шкоди житловим будинкам не завдано.

Зі свого боку Міноборони Росії стверджує, що вночі українські безпілотники атакували Ростовську, Бєлгородську і Курську області. Загалом російська протиповітряна оборона нібито знищила чотири дрони, два з них — над Ростовщиною.

Українські OSINT-аналітики припускають, що горіло щонайменше 2 резервуари з паливом.

Нагадаємо, в ніч із 8 на 9 липня безпілотники вдарили по нафтобазі в російському місті Калач-на-Дону у Волгоградській області.

Уночі 9 липня Ростовська область Росії зазнала масованої атаки безпілотників, унаслідок якої загорілася електропідстанція в селищі Генеральське.