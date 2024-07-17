В РФ виснажуються запаси техніки. Путін прагнутиме перемир'я, – The Economist

За даними західних країн, втрати танків у РФ сягнули 3000, а іншої техніки — ще 5000. Попри наявність ще тисяч машин на складах, запаси не нескінченні.

Related video

На початку повномасштабної війни РФ в Україну здавалося, що у Києва немає шансів проти країни з у пʼять разів більшим населенням. Проте зараз питання полягає не в тому, чи зможе Україна продовжувати боротьбу, а в тому, як довго РФ зможе підтримувати поточні темпи наступу. Про це повідомляє The Economist.

Ключове питання для ЗС РФ — це не кількість живої сили. РФ здатна набирати щомісяця близько 25 тисяч бійців, щоб підтримувати чисельність на фронті на рівні 470 тисяч бійців. Також зростає виробництво ракет. Але попри все це, розмови про перехід РФ на воєнні рейки, по факту означає, що вони здатні компенсувати втрати техніки лише із запасів радянських часів. Хоча вони й досі величезні, проте не нескінченні. Перед розвалом СРСР, на складах було стільки ж бронетехніки, скільки у всього іншого світу разом узятого, каже аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Олександр Гольц.

За даними більшості розвідок, за перші два роки повномасштабної війни РФ втратила близько 3000 танків та 5000 одиниць іншої техніки. Кількість втрат на проєкті Oryx, де ведеться підрахунок на основі фото або відеодоказів, російські втрати складають 3235 одиниць, але автори зауважують, що реальна цифра "значно вища".

Коли тодішній міністр оборони Сергій Шойгу в грудні 2023 року хвалився, що протягом року було поставлено 1530 танків, він не сказав, що майже 85% з них були старі Т-72, Т-62 і навіть Т-55. З моменту вторгнення на передову було відправлено близько 175 танків Т-90М, а за оцінками IISS, річне виробництво цих машин може наблизитися до 90. Проте йдеться про модернізацію Т-90А, виробництво нових машин складає не більше 28 на рік.

Більшість танків, які отримують ЗС РФ, є відновленими радянськими машинами Фото: Степан Яцко

Основними перепонами для РФ є отримання компонентів, в тому числі підшипників. Китайські альтернативи часто не відповідають стандартам якості, каже Павло Лузін, експерт з Центру аналізу європейської політики.

Важливо

ЗС РФ втратили ювілейний сотий танк Т-90М: чому він гірший за західні машини

Найбільшою проблемою для РФ є танки та БМП. Попри те, що на складах ще є тисячі цих машин, з 3200 танків близько 70% не зрушили з місця з початку війни. Велика частина Т-72 стоїть просто неба, а тому може бути в дуже поганому стані.

У підсумку прагнення Володимира Путіна до перемирʼя може зрости. Дефіцит техніки може відчуватися вже до кінця літа, каже Майкл Джерстад, аналітик IISS.

Нагадаємо, ЗС РФ втратили 300 одиниць техніки під час штурму Новомихайлівки.

16 липня ЗМІ писали, що Україна готується до мирних перемовин з РФ про припинення боїв.