ЗС РФ втратили понад 300 одиниць бронетехніки при штурмі Новомихайлівки (фото)

Тільки танків російська армія втратила кілька десятків, щоб просунутися на Покровському напрямку.

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Для окупації Новомихайлівки на Покровському напрямку російським військам довелося втратити 300 одиниць бронетехніки. Про це повідомляє аеророзвідник з морської піхоти, який відомий під ніком Kriegsforscher в Х.

Російський наступ на Покровському наступу стартував 10 жовтня 2023 року. Для цього вони залучили кілька угруповань поки вся увага була прикута до Авдіївки. Через це битва за Новомихайлівку пройшла осторонь, але окупанти там зазнали величезних втрат. Аеророзвідник планує написати кілька частин про ворожі втрати. Перша частина присвячена втраті танків. Також він планує публікувати тільки ті втрати, які ще не були публічно відомі. У треді зафіксовано:

Т-54Б з динамічним захистом, який було знищено у грудні 2023 року;

4 Т-62М, один з яких було знищено FPV-дроном;

Т-62М без башти, який використали як БМП;

БМП-2 і БМП-1АМ;

ще Т-54 з МТ-ЛБ. Т-54 був з величезною надбудовою, на якій ще й додали кулеметне гніздо;

5 Т-80БВ;

4 Т-72Б.

Знищений Т-62М Фото: Twitter/X Kriegsforscher Покинутий Т-54Б з надбудовою Фото: Twitter/X Kriegsforscher Т-62М Фото: Twitter/X Kriegsforscher Т-54Б Фото: Twitter/X Kriegsforscher

Це лише частина втрат ЗС РФ. Українській військовий публікував світлини з БПЛА, на яких зображені десятки одиниць ворожої техніки. Частина з них з відомої своїми втратами 155-та бригада морської піхоти ЗС РФ.

Нагадаємо, 16 липня боєць ЗСУ повідомив, що ЗС РФ почали наступ на Сіверському напрямку.

15 липня в DeepState повідомили, що росіяни просунулися на Донеччині у Південному, біля Прогресу, Новоселівки Першої та Яснобродівки.