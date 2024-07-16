ВС РФ потеряли более 300 единиц бронетехники при штурме Новомихайловки (фото)

Только танков российская армия потеряла несколько десятков, чтобы продвинуться на Покровском направлении.

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Для оккупации Новомихайловки на Покровском направлении российским войскам пришлось потерять 300 единиц бронетехники. Об этом сообщает аэроразведчик из морской пехоты, который известен под ником Kriegsforscher в Х.

Российское наступление на Покровском наступления стартовало 10 октября 2023 года. Для этого они привлекли несколько группировок пока все внимание было приковано к Авдеевке. Из-за этого битва за Новомихайловку прошла в стороне, но оккупанты там понесли огромные потери. Аэроразведчик планирует написать несколько частей о вражеских потерях. Первая часть посвящена потере танков. Также он планирует публиковать только те потери, которые еще не были публично известны. В треде зафиксировано:

Т-54Б с динамической защитой, который был уничтожен в декабре 2023 года;

4 Т-62М, один из которых был уничтожен FPV-дроном;

Т-62М без башни, который использовали как БМП;

БМП-2 и БМП-1АМ;

еще Т-54 с МТ-ЛБ. Т-54 был с огромной надстройкой, на которой еще и добавили пулеметное гнездо;

5 Т-80БВ;

4 Т-72Б.

Уничтожен Т-62М Фото: Twitter/X Kriegsforscher Заброшенный Т-54Б с надстройкой Фото: Twitter/X Kriegsforscher Т-62М Фото: Twitter/X Kriegsforscher Т-54Б Фото: Twitter/X Kriegsforscher

Это лишь часть потерь ВС РФ. Украинский военный публиковал фотографии с БПЛА, на которых изображены десятки единиц вражеской техники. Часть из них из известной своими потерями 155-й бригады морской пехоты ВС РФ.

Напомним, 16 июля боец ВСУ сообщил, что ВС РФ начали наступление на Северском направлении.

15 июля в DeepState сообщили, что россияне продвинулись в Донецкой области в Южном, возле Прогресса, Новоселовки Первой и Яснобродовки.