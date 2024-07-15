ВС РФ в Донецкой области продвинулись возле нескольких населенных пунктов, — DeepState

При поддержке авиации ВС РФ пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций и в течение суток более 40 раз проводили атаки.

Related video

Независимая мониторинговая группа DeepState подтвердила успехи ВС РФ в районе нескольких населенных пунктов на Донбассе. Об этом сообщили в телеграм-канале DeepState

Согласно сообщению канала, враг продвинулся в Южном, возле Прогресса, Новоселовки Первой и Яснобродовки.

Карта DeepState

Ранее аналитики DeepState сообщали о захвате российскими войсками Урожайного в Донецкой области.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 15 июля заявили, что на Покровском направлении нашими защитниками отражено 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая и Яснобродовка Донецкой области, где ВС РФ, при поддержке авиации, пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Напомним, что Силы обороны контратаковали ВС РФ на Харьковщине и вернули утраченные позиции. Украинские силы отбросили части 245-го мотострелкового полка РФ от Сотницкого Казачка, что на северо-запад от города Харькова.

Ранее сообщалось, что командование ВС РФ направило для боев в Донецкой области недостаточно оснащенные подразделения, которые изначально должны были действовать как оперативный резерв для боевых действий, чтобы усилить атаки на Украину.