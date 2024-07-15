ЗС РФ на Донеччині просунулися біля кількох населених пунктів, — DeepState

За підтримки авіації ЗС РФ намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій і протягом доби понад 40 разів проводили атаки.

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Незалежна моніторингова група DeepState підтвердила успіхи ЗС РФ в районі кількох населених пунктів на Донбасі. Про це повідомили в телеграм-каналі DeepState

Згідно з повідомленням каналу, ворог просунувся у Південному, біля Прогресу, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

Карта DeepState

Раніше аналітики DeepState повідомляли про захоплення російськими військами Урожайного в Донецькій області.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 15 липня заявили, що на Покровському напрямку нашими захисниками відбито 41 штурмову дію в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша та Яснобродівка Донецької області, де ЗС РФ, за підтримки авіації, намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

Нагадаємо, що Сили оборони контратакували ЗС РФ на Харківщині і повернули втрачені позиції. Українські сили відкинули частини 245-го мотострілецького полку РФ від Сотницького Козачка, що на північний захід від міста Харкова.

Раніше повідомлялося, що командування ЗС РФ направило для боїв на Донеччині недостатньо оснащені підрозділи, які спочатку мали діяти як оперативний резерв для бойових дій, щоб посилити атаки на Україну.