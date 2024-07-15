Командування РФ відстало від графіка і залучило до боїв неоснащені підрозділи, – ISW

РФ достроково перекинула 506-й і 589-й мотострілецькі полки на Торецький напрямок ще до того, як ці підрозділи були остаточно сформовані, повідомляють аналітики.

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Командування ЗС РФ направило для боїв на Донеччині недостатньо оснащені підрозділи, які спочатку мали діяти як оперативний резерв для бойових дій, щоб посилити атаки на Україну. Про це пише у своєму звіті за 14 липня американський Інститут вивчення війни (ISW).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 13 липня заявив, що РФ має намір сформувати 27-му мотострілецьку дивізію як оперативний резерв Центрального угруповання військ, які можуть бути введені в бій у разі розвитку українського контрнаступу на Авдіївському напрямку або наступу Росії на Торецькому напрямку.

Втім, командування РФ перекинуло 433-й мотострілецький полк 27-ї мотострілецької дивізії, який укомплектований залишками 21-ї мотострілецької бригади на північний захід від Авдіївки до повного відновлення боєздатності.

"Спостереження про те, що ці полки були розгорнуті до бойових дій раніше запланованого можуть свідчити про те, що російське військове командування відстало від наміченого графіка укомплектування та озброєння та не змогло укомплектувати ці частини до цільової позначки у 87 відсотків", — повідомляють аналітики Інституту.

Раніше ISW оцінювало, що зусилля Росії з формування Збройних сил створюють незначну кількість додаткових сил, які не направляються негайно на фронт як підкріплення, які Росія може використовувати для поступового створення оперативних резервів. Разом з тим, в ISW припускають, що російське військове командування, можливо, також розгорнуло ці підрозділи раніше, щоб підтримати штурмові дії російських сил на сході України.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку на Донеччині підрозділ ексзасуджених "Шквал" 47-ї бригади ЗСУ провів бій і захопив позиції росіян.