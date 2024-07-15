Командование РФ отстало от графика и привлекло к боям неоснащенные подразделения, — ISW

РФ досрочно перебросила 506-й и 589-й мотострелковые полки на Торецкое направление еще до того, как эти подразделения были окончательно сформированы, сообщают аналитики.

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Командование ВС РФ направило для боев в Донецкой области недостаточно оснащенные подразделения, которые изначально должны были действовать как оперативный резерв для боевых действий, чтобы усилить атаки на Украину. Об этом пишет в своем отчете за 14 июля американский Институт изучения войны (ISW).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 13 июля заявил, что РФ намерена сформировать 27-ю мотострелковую дивизию как оперативный резерв Центральной группировки войск, которые могут быть введены в бой в случае развития украинского контрнаступления на Авдеевском направлении или наступления России на Торецком направлении.

Впрочем, командование РФ перебросило 433-й мотострелковый полк 27-й мотострелковой дивизии, который укомплектован остатками 21-й мотострелковой бригады на северо-запад от Авдеевки до полного восстановления боеспособности.

"Наблюдения о том, что эти полки были развернуты к боевым действиям раньше запланированного могут свидетельствовать о том, что российское военное командование отстало от намеченного графика укомплектования и вооружения и не смогло укомплектовать эти части до целевой отметки в 87 процентов", — сообщают аналитики Института.

Ранее ISW оценивало, что усилия России по формированию Вооруженных сил создают незначительное количество дополнительных сил, которые не направляются немедленно на фронт в качестве подкрепления, которые Россия может использовать для постепенного создания оперативных резервов. Вместе с тем, в ISW предполагают, что российское военное командование, возможно, также развернуло эти подразделения ранее, чтобы поддержать штурмовые действия российских сил на востоке Украины.

Напомним, что на Покровском направлении в Донецкой области подразделение экс-осужденных "Шквал" 47-й бригады ВСУ провело бой и захватило позиции россиян.