В Україні помітили гаубицю Д-30 РФ, яку прикрили "мангалом" і динамічним захистом (фото)

Росіяни поклали майже 30 модулів динамічного захисту на гармату Д-30, свідчать фото з соцмереж. Таким чином вони сподіваються вберегти корпус і дуло від скидів українських гексакоптерів.

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Військові ЗС РФ намагаються вберегти гармати Д-30 від ударів українських безпілотників, тому прилаштували до них зовнішній захист. Вони не можуть відправити їх у тил, щоб там у промислових умовах прилаштували захисні конструкції. Тому займаються цим самостійно, неподалік від лінії фронту. Про скарги росіян на удари дронів і про можливий захист ідеться у Telegram-каналі військового оглядача РФ.

Росіянин опублікував фото з трьома ракурсами гаубиці Д-30. На фото можна побачити, що артилеристи захистити пристрій металевими решітками, пластинами і модулями динамічного захисту "Контакт-1". Отриманий результат він назвав "антидроновим панцирем". На його думку, це допоможе проти "гексакоптерів ЗСУ". Місцевість, де винайшли такий метод захисту — десь на південному напрямку, ідеться у дописі.

На першому фото росіянина можна побачити дуло гармати, накрите звареними під кутом пластинами металу. Конструкція схожа на "дашок", який прикриває від удару згори.

Гаубиця Д-30 ЗС РФ - як виглядає мангал Фото: Telegram

На фото з іншого ракурсу видно металеву решітку по обидва боки до середини дула. Крім того, на нього росіяни поклали ще 10 модулів захисту. Корпус захищений ще 16 такими модулями.

Гаубиця Д-30 ЗС РФ - як виглядає динамічний захист Фото: Telegram

Як виглядає Д-30 у підсумку, показує третє фото. Вільними від шматків металі та решіток залишились тільки колеса: все решті — прикрите, сподіваються росіяни.

Гаубиця Д-30 ЗС РФ - як виглядає з захистом від дронів Фото: Telegram

Зазначимо, 18 липня західні військові експерти проаналізували втрати артилерії ЗС РФ. Експерти зауважили, що не можна повністю покладатись на заяву Генштабу ЗСУ про російські втрати — командування повідомило про знищення 15 тис. артилерійських систем. Однак вони пропонують глянути на темпи втрат. У грудні 2023 року ці темпи зросли дивовижним чином. На інфографіці, яка ілюструє дані Генштабу, можна помітити триразове зростання. У статті також перелічили, чим ЗСУ завдають такої шкоди: ракетами HIMARS, FPV-дроном і, як припускають, аналогом Lancet.

Нагадуємо, 23 липня екскомандир 125 бригади ТрО розповів, чому його підрозділ не втримав позиції на Харківщині. Тим часом головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський заявив, якого виду зброї не вистачає Силам оборони.