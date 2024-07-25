Ніхто не вижив: у РФ розбився військовий вертоліт Мі-28, подробиці (фото)

За даними місцевої влади, вертоліт упав у лісовому масиві біля села Кленки. На місці працює комісія Повітряно-космічних сил РФ.

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У Росії зазнав аварії ударний вертоліт Мі-28. Повідомляється, що військовий гелікоптер впав у Жиздринському районі Калузької області. Про це пише INTERFAX.RU.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша підтвердив цю інформацію, зазначивши, що на місці працюють рятувальники.

Тим часом у Міністерстві оборони Росії вже заявили, що весь екіпаж загинув і уточнили, що вертоліт упав у безлюдній місцевості біля села Кленки.

Вертоліт Мі-28 упав у безлюдній місцевості

"Вертоліт упав під час планового польоту, екіпаж загинув. Попередня причина — технічна несправність", — повідомляють у МО РФ. На місці працює комісія Повітряно-космічних сил РФ.

Нагадаємо, 20 липня в Амурській області розбився вертоліт Robinson R-66, що належав місцевій лісозаготівельній компанії. На борту було троє ФСБшників і пілот — усі вони загинули.

До уламків вертольота у важкодоступній гірській місцевості Якутії вдалося дістатися тільки через два дні. РосЗМІ повідомили, що виявлене повітряне судно повністю зруйновано, вижити в катастрофі не вдалося нікому. Тіла пілота і трьох пасажирів було знайдено.

Мета і маршрут польоту, який, імовірно, не був зареєстрований, залишаються невідомими.