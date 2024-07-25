Никто не выжил: в РФ разбился военный вертолет Ми-28, подробности (фото)

По данным местных властей, вертолет упал в лесном массиве возле деревни Кленки. На месте работает комиссия Воздушно-космических сил РФ.

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В России потерпел крушение ударный вертолет Ми-28. Сообщается, что военный геликоптер упал в Жиздринском районе Калужской области. Об этом пишет INTERFAX.RU.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил эту информацию, отметив, что на месте работают спасатели.

Тем временем в Министерстве обороны России уже заявили, что весь экипаж погиб и уточнили, что вертолет упал в безлюдной местности возле села Кленки.

Вертолет Ми-28 упал в безлюдной местности

"Вертолет упал во время планового полета, экипаж погиб. Предварительная причина — техническая неисправность", — сообщают в МО РФ. На месте работает комиссия Воздушно-космических сил РФ.

Напомним, 20 июля в Амурской области разбился вертолет Robinson R-66, принадлежавший местной лесозаготовительной компании. На борту было трое ФСБшников и пилот – все они погибли.

До обломков вертолета в труднодоступной горной местности Якутии удалось добраться только через два дня. РосСМИ сообщили, что обнаруженное воздушное судно полностью разрушено, выжить в катастрофе не удалось никому. Тела пилота и трех пассажиров были найдены.

Цель и маршрут полета, который предположительно не был зарегистрирован, остаются неизвестными.