В Якутии пропал вертолет с тремя ФСБшниками на борту

Вертолет пропал в труднодоступном районе, так что искать его будут с авиацией.

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В Якутии, Россия, исчез с радаров вертолет Robinson R44II. На борту были три специалиста УФСБ России по региону и один пилот. Об этом сообщает местное издание SakhaDay.

Куда направлялись сотрудники УФСБ и с какой целью – не сообщается, но вертолет пропал в Алданском районе в ночь на 19 июля. В назначенное время пилот не вышел на связь, на воздушном судне сработал аварийный радиомаяк.

"К поиску вертолета готовятся спасатели на бортах "Полярных авиалиний", — сообщает издание, отмечая, что от города Якутск до места срабатывания аварийного маяка, почти 500 км и это труднодоступный район.

Возбуждено уголовное дело по факту пропажи вертолета.

Это не первый раз, когда в России падают вертолеты марки Robinson . Схожая авиакатастрофа произошла в Свердловской области 12 июня. Тогда вертолет врезался в деревья и упал на землю.

Напомним, в середине июня в РФ при посадке разломился надвое пассажирский самолет. Авария произошла на Ямале. Ан-26 совершил жесткую посадку и врезался в сугроб.