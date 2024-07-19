В Якутії зник вертоліт із трьома ФСБшниками на борту
Вертоліт зник у важкодоступному районі, тож шукати його будуть з авіацією.
У Якутії, Росія, зник із радарів вертоліт Robinson R44II. На борту були три фахівці УФСБ Росії в регіоні та один пілот. Про це повідомляє місцеве видання SakhaDay.
Куди прямували співробітники УФСБ і з якою метою — не повідомляють, але вертоліт зник в Алданському районі в ніч на 19 липня. У призначений час пілот не вийшов на зв'язок, на повітряному судні спрацював аварійний радіомаяк.
"До пошуку вертольота готуються рятувальники на бортах "Полярних авіаліній", — повідомляє видання, зазначаючи, що від міста Якутськ до місця спрацьовування аварійного маяка майже 500 км і це важкодоступний район.
Порушено кримінальну справу за фактом зникнення вертольота.
Це не вперше, коли в Росії падають вертольоти марки Robinson. Схожа авіакатастрофа сталася у Свердловській області 12 червня. Тоді вертоліт врізався в дерева і впав на землю.
Нагадаємо, у середині червня в РФ під час посадки розламався надвоє пасажирський літак. Аварія сталася на Ямалі. Ан-26 здійснив жорстку посадку і врізався в замет.