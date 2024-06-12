Врізався в дерева: в Свердловській області РФ впав вертоліт Robinson R44 (фото)

Судно зачепило лісові у лісі і завалилося на лівий бік. На момент авіатрощі в кабіні перебували двоє людей.

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В Свердловській області РФ сталася авіакатастрофа. Впав гелікоптер Robinson R44 під Первоуральськом. Про це пише російське медіа Mash.

"Гелікоптер Robinson R44 жорстко приземлився під Первоуральськом біля бази відпочинку "Світлофор". У кабіні було двоє людей: дівчина в реанімації у важкому стані, хлопця щойно доправили до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судно врізалося в дерева у лісі і завалилося на лівий бік. Пілотував гелікоптером 39-річний Ігор Ч.

"Попередньо, у нього часткова амнезія і він не пам'ятає, що сталося", — повідомляє видання.

Нагадаємо, що на аеродромі "Остаф'єво", який належить Міністерству оборони Російської Федерації, у Москві було знищено багатоцільовий гелікоптер Ка-32. Вертоліт Ка-32 використовувався росіянами в інтересах московського авіаційного центру, а саме для підтримки операцій армій РФ.

20 травня повідомлялося, що гелікоптер із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі на борту здійснив "жорстку посадку" і зазнав аварії неподалік від іранського міста Джульфа, яким проходить кордон з Азербайджаном. Раїсі загинув.