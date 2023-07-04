Український військовий винайшов "невидимий" наземний дрон: підриває навіть танки ЗС РФ (відео)

Чотириколісна машина коштує лише 30 тис. грн і схожа на іграшку, але насправді є небезпечною зброєю.

Related video

22-річний українець Євген Гнаток винайшов для Збройних сил України унікальний наземний дрон. Про це пише медіа "ШоТам?".

За словами самого винахідника, його техніка — це недорога модель наземного дрона. Євген Гнаток назвав свою розробку на честь загиблого товариша, у якого був позивний "Сірко".

Щоб довести розробку до ідеального стану, чоловік переробляв її понад 20 разів. Гроші на потрібні деталі збирав під час стрімів.

"Він ("Сірко", — ред.) під'їжджає до танка або до скупчення військових і вибухає. Також може падати в окоп і вибухати там", — розповів про свій винахід військовий.

Що відомо про наземний дрон "Сірко"

Дрон переміщується за допомогою чотирьох коліс і зовні схожий на іграшкову машину. Основна перевага "Сірка" в тому, що російські РЕБ не можуть його виявити.

Технічні характеристики БПЛА:

ціна — 30 тис. грн;

призначення — розвідка, підрив техніки і живої сили противника, доставка боєприпасів;

радіус роботи — 50 км.

Хто такий Євген Гнаток, який винайшов наземний дрон

Сам Гнаток — вихованець інтернату, якого до державної установи в семимісячному віці віддала мати. Хлопець почав заробляти на себе з 10 років: мив вікна, роздавав листівки, збирав овочі в теплицях.

У шкільному віці захопився конструюванням і моделюванням. Коли Євгена на деякий час забирали з інтернату додому, він спостерігав за роботою вітчима, який був інженером важких ракетоносіїв.

У 18 років Гнаток уперше потрапив на фронт. Спочатку воював на Київщині, дещо пізніше — в Авдіївці.

Нагадаємо, в Україні фермерський дрон перетворили на один із найкращих у світі військових БПЛА. Дрон являє собою військовий безпілотники-розвідники з нерухомим крилом. Це безпілотний літальний апарат із 61-мегапіксельною мультиспектральною камерою на гіростабілізованому підвісі.

Також українцям показали, як український дрон Perun знищує солдатів і техніку РФ з неба. Український дрон Perun добре зарекомендував себе на фронті через свої здібності обходити системи радіоелектронної боротьби супротивника і масово знищувати живу силу і техніку ЗС РФ.