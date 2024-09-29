"Аэропорта больше нет": БПЛА уничтожили 60 "Кинжалов" в Ейске, — соцсети (видео)

Ночью 29 сентября возле военного городка в Ейске прогремели взрывы. В частности, под ударом оказался аэродром ВМФ РФ, где базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации и 190-й учебный смешанный авиационный полк.

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В Ейске Краснодарского края в России прогремели взрывы в ночь с 28 на 29 сентября. На аэродроме могло быть уничтожено 60 ракет типа Х-47 "Кинжал". Об этом сообщает российское издание Astra и бывший депутат Госдумы Александр Невзоров в своем Telegram.

"В Ейске возле военного городка прогремели взрывы. Предположительно, по области ударили беспилотники", — говорится в сообщении Astra.

Журналисты со ссылкой на местных жителей отметили, что взрывы прогремели возле военного городка, где расположен аэродром ВМФ РФ. В частности, там базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк.

Невзоров отметил, что на аэропорту было уничтожено десять комплексов по шесть пусков ракет типа Х-47 "Кинжал", то есть 60 ракет.

"Считайте, что его — аэропорта — больше нет. И да, эти ракеты были там "проездом" в другой аэропорт. Не доехали", — сказал Александр Невзоров.

Напомним, ночью 29 сентября в Минобороны РФ сообщили об атаке БПЛА по семи регионам. Так, 125 дронов якобы было уничтожено в Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Курской областях, Краснодарском крае.

27 сентября заместитель командующего Центра военной разведки Минобороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн рассказал, что украинские авиаудары по арсеналу РФ начнут влиять на фронт в октябре. Он отметил, что сейчас наблюдается снижение интенсивности атак оккупантов.