"Аеропорту більше немає": БПЛА знищили 60 "Кинджалів" у Єйську, — соцмережі (відео)

Вночі 29 вересня біля військового містечка в Єйську пролунали вибухи. Зокрема, під ударом опинився аеродром ВМФ РФ, де базується 859-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу морської авіації та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк.

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У Єйську Краснодарського краю в Росії пролунали вибухи в ніч з 28 на 29 вересня. На аеродромі могло бути знищено 60 ракет типу Х-47 "Кинджал". Про це повідомляє російське видання Astra та колишній депутат Держдуми Олександр Невзоров у своєму Telegram.

"У Єйську біля військового містечка пролунали вибухи. Імовірно, по області вдарили безпілотники", — йдеться у повідомленні Astra.

Журналісти з посиланням на місцевих жителів зазначили, що вибухи пролунали біля військового містечка, де розташований аеродром ВМФ РФ. Зокрема, там базується 859-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу морської авіації ВМФ РФ та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк.

Невзоров наголосив, що на аеропорту було знищено десять комплексів по шість пусків ракет типу Х-47 "Кинджал", тобто 60 ракет.

"Вважайте, що його — аеропорту — більше немає. І так, ці ракети були там "проїздом" до іншого аеропорту. Чи не доїхали", — сказав Олександр Невзоров.

Нагадаємо, вночі 29 вересня у Міноборони РФ повідомили про атаку БПЛА по семи регіонах. Так, 125 дронів нібито було знищено в Волгоградській, Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській, Брянській, Курській областях, Краснодарському краю.

27 вересня заступник командувача Центру військової розвідки Міноборони Естонії підполковник Янек Кессельманн розповів, що українські авіаудари по арсеналу РФ почнуть впливати на фронт у жовтні. Він зазначив, що нині спостерігається зниження інтенсивності атак окупантів.