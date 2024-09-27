Українські удари по військових складах Росія відчує вже в жовтні, — розвідка Естонії

Ефект від знищення збройових складів у Росії, ймовірно, настане протягом двох-трьох тижнів, вважають у військовій розвідці Міноборони Естонії. ЗС РФ, найімовірніше, доведеться розставляти пріоритети у своїх діях.

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Успішні авіаудари України зі знищення арсеналів російської армії мають почати впливати на фронт уже в жовтні. Про це, як повідомляє ERR, заявив заступник командувача Центру військової розвідки Міноборони Естонії підполковник Янек Кессельманн.

Кессельман заявив, що зараз спостерігається помітне зниження інтенсивності атак російських сил: якщо минулого тижня в середньому відбувалося 226 атак на день, то цього тижня їх було щодня, в середньому, вже 155.

"Це ще не результат глибокої операції в Україні, проведеної минулого тижня, тобто знищення складів, ефект від цієї події, ймовірно, настане протягом двох-трьох тижнів", — сказав заступник голови розвідцентру.

І оскільки Російська Федерація втратила досить значну кількість своїх боєприпасів, призначених для фронту, їй, імовірно, доведеться розставити пріоритети у своїх діях у найближчі місяці, — сказав Кессельман.

У цьому світлі сумнівно, вважає він, що російські сили без необхідних ресурсів зможуть відтіснити українські підрозділи, які увійшли в Курську область РФ, за кордон.

Зазначимо, вибухи в місті Торопець Тверської області сталися в ніч на 18 вересня. Українське командування підтвердило повітряну атаку і зазначило, що вдалося влучити по об'єкту, на якому зберігалося 30 тис. засобів ураження. Унаслідок влучень пошкоджено ракети "Іскандер" і балістичні ракети КНДР KN-23.

19 вересня аналітики Defense Express розповіли про те, по яких арсеналах Міноборони РФ може вдарити Україна далекобійною ракетою "Паляниця". Тим часом військовий експерт Михайло Жирохов пояснив, наскільки відчутних втрат зазнала російська армія після вибуху на складі біля міста Торопець.