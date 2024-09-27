Украинские удары по военным складам Россия почувствует уже в октябре, — разведка Эстонии

Эффект от уничтожения оружейных складов в России, вероятно, наступит в течение двух-трех недель, считают в военной разведке Минобороны Эстонии. ВС РФ, скорее всего, придется расставлять приоритеты в своих действиях.

Related video

Успешные авиаудары Украины по уничтожению арсеналов российской армии должны начать оказывать влияние на фронт уже в октябре. Об этом, как сообщает ERR, заявил заместитель командующего Центра военной разведки Минобороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн.

Кессельман заявил, что сейчас наблюдается заметное снижение интенсивности атак российских сил: если на прошлой неделе в среднем совершалось 226 атак в день, то на этой неделе их было ежедневно, в среднем, уже 155.

"Это еще не результат глубокой операции в Украине, проведенной на прошлой неделе, то есть уничтожения складов, эффект от этого события, вероятно, наступит в течение двух-трех недель", — сказал замглавы разведцентра.

И поскольку Российская Федерация потеряла довольно значительное количество своих боеприпасов, предназначенных для фронта, ей, вероятно, придется расставить приоритеты в своих действиях в ближайшие месяцы, — сказал Кессельман.

В этом свете сомнительно, считает он, что российские силы без необходимых ресурсов смогут оттеснить украинские подразделения, вошедшие в Курскую область РФ, за границу.

Отметим, взрывы в городе Торопец Тверской области произошли в ночь на 18 сентября. Украинское командование подтвердило воздушную атаку и отметило, что удалось попасть по объекту, на котором хранилось 30 тыс. средств поражения. В результате попаданий повреждены ракеты "Искандер" и баллистические ракеты КНДР KN-23.

19 сентября аналитики Defense Express рассказали о том, по каким арсеналам Минобороны РФ может ударить Украина дальнобойной ракетой "Паляница". Тем временем военный эксперт Михаил Жирохов объяснил, насколько ощутимые потери понесла российская армия после взрыва на складе возле города Торопец.