Дым выше облаков: спутники зафиксировали момент взрыва на складах ВС РФ в Торопце (видео)

Детонацию складов с "Искандерами" и северокорейскими баллистическими ракетами ВС РФ удалось зафиксировать с помощью спутников, рассказал OSINT-аналитик. Дымный пик заметили с высоты сотен километров.

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Момент взрывов на военном объекте РФ возле города Торопец заметили видеокамеры, установленные на спутниках. В результате попадания дронов ВСУ началась детонация снарядов и ракет, которые хранились на российских складах, и столб дыма зафиксировали с высоты минимум 400 км. Видео взрыва на территории Тверской области OSINT-аналитик с ником Osinttechnical опубликовал в соцсети X (Twitter).

Сообщение расследователя появилось в сети около 8 час. 18 сентября. Видео длится всего лишь две секунды. Сначала видно панораму местности, частично покрытой облаками. Затем в определенной точке появляется дымный пик, который был виден из космоса. Автор сообщения уверен, что событие произошло именно в городе Торопец, потому что сверился с картой облаков на метеорологическом портале. Он отметил, что зрители видят подрыв 107 арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, который осуществили дроны Сил обороны Украины.

Высота полета спутников — от 400 км до 800 км и выше. Это означает, что столб дыма от детонации складов российских ракет и оружия был виден минимум с 400-километровой высоты.

Взрыв в РФ — детали событий в Торопце

Отметим, Фокус писал о чрезвычайном происшествии, о котором первыми сообщили в сети жители города Торопец в Тверской области РФ. Россияне услышали несколько громких взрывов и записали на видео столбы огня. Горящие столбы поднялись над складами боеприпасов ВС РФ, которые хранились вплотную к населенному пункту.

Ориентировочное расстояние точки попаданий до территории Украины — около 500 км. Между тем на карте пожаров FIRMS NASA, которую создают на основе данных спутников, хорошо видно площадь 5,13 кв. км, на которой пылает пожар 18 августа.

Взрыв в РФ — какое расстояние от города Торопец до Украины Фото: DeepState Взрыв в РФ — пожар в городе Торопец 18 сентября Фото: FIRMS NASA

Представители украинской власти подтвердили, что состоялся удар по месту хранения различных типов российских ракет. Удалось уничтожить, например, "Искандеры" и северокорейские ракеты KN-23. Ориентировочно, на складах в Торопце хранилось 30 тыс. ед. различных видов средств поражения, а по целям летело около 100 ударных беспилотников. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что взрывы произошли якобы из-за падения обломков дронов, и объявил об эвакуации ближайших населенных пунктов. Тем временем сейсмологи зафиксировали еще одно последствие подрыва складов в Торопце — небольшое землетрясение силой 2 балла по шкале Рихтера.

Напоминаем, 17 сентября Военно-морские силы ВСУ сообщили об ударе украинской ракеты, вероятно, "Нептун", по складу БК ВС РФ под Мариуполем. На спутниковых фото с места инцидента, опубликованный "Радио Свобода", видны последствия попадания: черные пепелища и здания, снесенные до фундамента.