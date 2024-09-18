Дым выше облаков: спутники зафиксировали момент взрыва на складах ВС РФ в Торопце (видео)
Детонацию складов с "Искандерами" и северокорейскими баллистическими ракетами ВС РФ удалось зафиксировать с помощью спутников, рассказал OSINT-аналитик. Дымный пик заметили с высоты сотен километров.
Момент взрывов на военном объекте РФ возле города Торопец заметили видеокамеры, установленные на спутниках. В результате попадания дронов ВСУ началась детонация снарядов и ракет, которые хранились на российских складах, и столб дыма зафиксировали с высоты минимум 400 км. Видео взрыва на территории Тверской области OSINT-аналитик с ником Osinttechnical опубликовал в соцсети X (Twitter).
Сообщение расследователя появилось в сети около 8 час. 18 сентября. Видео длится всего лишь две секунды. Сначала видно панораму местности, частично покрытой облаками. Затем в определенной точке появляется дымный пик, который был виден из космоса. Автор сообщения уверен, что событие произошло именно в городе Торопец, потому что сверился с картой облаков на метеорологическом портале. Он отметил, что зрители видят подрыв 107 арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, который осуществили дроны Сил обороны Украины.
Высота полета спутников — от 400 км до 800 км и выше. Это означает, что столб дыма от детонации складов российских ракет и оружия был виден минимум с 400-километровой высоты.
Взрыв в РФ — детали событий в Торопце
Отметим, Фокус писал о чрезвычайном происшествии, о котором первыми сообщили в сети жители города Торопец в Тверской области РФ. Россияне услышали несколько громких взрывов и записали на видео столбы огня. Горящие столбы поднялись над складами боеприпасов ВС РФ, которые хранились вплотную к населенному пункту.
Ориентировочное расстояние точки попаданий до территории Украины — около 500 км. Между тем на карте пожаров FIRMS NASA, которую создают на основе данных спутников, хорошо видно площадь 5,13 кв. км, на которой пылает пожар 18 августа.
Представители украинской власти подтвердили, что состоялся удар по месту хранения различных типов российских ракет. Удалось уничтожить, например, "Искандеры" и северокорейские ракеты KN-23. Ориентировочно, на складах в Торопце хранилось 30 тыс. ед. различных видов средств поражения, а по целям летело около 100 ударных беспилотников. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что взрывы произошли якобы из-за падения обломков дронов, и объявил об эвакуации ближайших населенных пунктов. Тем временем сейсмологи зафиксировали еще одно последствие подрыва складов в Торопце — небольшое землетрясение силой 2 балла по шкале Рихтера.
Напоминаем, 17 сентября Военно-морские силы ВСУ сообщили об ударе украинской ракеты, вероятно, "Нептун", по складу БК ВС РФ под Мариуполем. На спутниковых фото с места инцидента, опубликованный "Радио Свобода", видны последствия попадания: черные пепелища и здания, снесенные до фундамента.