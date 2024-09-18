Повлиял Крымский мост: в Мариуполе зафиксировали морскую "аномалию" (фото)

Российские власти пытаются защитить от дронов Крымский мост и при этом уничтожают Азовское море, заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В результате действий оккупантов море мелеет и отходит от берегов.

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Из-за действий РФ на оккупированных территориях в Азовском море и в Мариуполе происходит экоцид, который влияет на морские течения и глубины. В частности, летом 2024 года местные жители зафиксировали, как море отступило от береговой линии и образовалась коса, которой до тех пор не было на картах. О деталях российского экоцида советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в Telegram-канале

Морская "аномалия" в Мариуполе — что происходит

Утром 18 сентября Андрющенко опубликовал кадры, снятые на центральном пляже Мариуполя. На видео видно дно Азовского моря, которое до этого было покрыто водой, а теперь вода отступила. По словам чиновника, аналогичная ситуация — вдоль пляжей оккупированного россиянами города. Кроме того, море отступило также от берегов в Таганроге в Краснодарском крае РФ.

РФ и Мариуполь — панорама пляжа в оккупированном городе Фото: Петр Андрющенко/Telegram РФ и Мариуполь — мель возле оккупированного города Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Представители оккупационных властей уверяют, что причина отступления моря — это якобы штормовые ветры, привел позицию россиян Андрющенко. Однако он не согласен с этой идеей. Его версия — нарушение течений из-за действий россиян возле Крымского моста.

"Крымский мост кардинально изменил карту течения и усилил повышение солености моря — это возможное следствие его укрепления от дронов", — написал политик.

Что известно об Азовском море

Отметим, Азовское море — самое мелкое море планеты с максимальными глубинами от 8 до 15 метров. Оно соединено с Черным морем Керченским проливом и питается 19 реками, из них самая большая — Дон. Вода из Черного моря поступает придонными течениями через пролив, а поверхностные воды движутся в противоположном направлении.

РФ и Мариуполь — движение течения в Азовском море и возле Крымского моста Фото: Скриншот

В июле 2024 года на портале "Радио Свобода" анализировали экологическую ситуацию, которая сложилась в Мариуполе в результате российской оккупации. Указывается, что россияне сбрасывают в море канализационные стоки, растет температура и соленость воды и есть угроза сбросов ядовитых химических веществ с "Азовстали" и других заводов.

Между тем 17 сентября в эфире "24 канала" Андрющенко прокомментировал информацию о новых защитных сооружениях, которые оккупанты возвели возле Крымского моста. Речь идет о металлических пластинах длиной 500-600 метров, которые перегораживают пролив, а также бетонные тетраподы и металлические конструкции, похожие на противотанковые ежи.

Отметим, накануне, 17 сентября, Андрющенко показал фото последствий прилета украинских ракет по складу боеприпасов под Мариуполем. Событие произошло 13 сентября, но удар ВМС ВСУ подтвердили только через четыре дня. Удары нанесли с расстояния более 100 км и может идти речь об очередном применении ракет "Нептун". Тем временем на складах взорвались снаряды, мины, ракеты ПВО ВС РФ, полностью разрушены бетонные здания, свидетельствуют фото Андрющенко.

Напоминаем, 18 сентября россияне подтвердили удар по складам БК в Тверской области РФ. После этого сейсмологи зафиксировали землетрясение в 2,8 балла по шкале Рихтера.