Вплинув Кримський міст: у Маріуполі зафіксували морську "аномалію" (фото)

Російська влада намагається захистити від дронів Кримський міст і при цьому нищить Азовське море, заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Внаслідок дій окупантів море міліє і відходить від берегів.

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Через дії РФ на окупованих територіях у Азовському морі та в Маріуполі відбувається екоцид, який впливає на морські течії та глибини. Зокрема, влітку 2024 року місцеві мешканці зафіксували, як море відступило від берегової лінії і утворилась коса, якої доти не було на картах. Про деталі російського екоциду радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав у Telegram-каналі

Морська "аномалія" в Маріуполі — що відбувається

Зранку 18 вересня Андрющенко опублікував кадри, зняті на центральному пляжі Маріуполя. На відео видно дно Азовського моря, яке доти було вкрите водою, а тепер вода відступила. Зі слів посадовця, аналогічна ситуація — вздовж пляжів окупованого росіянами міста. Крім того, море відступило також від берегів у Таганрозі у Краснодарському краї РФ.

РФ та Маріуполь - панорама пляжу в окупованому місті Фото: Петро Андрющенко/Telegram РФ та Маріуполь - мілина біля окупованого міста Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Представники окупаційної влади запевняють, що причина відступу моря — це начебто штормові вітри, навів позицію росіян Андрющенко. Однак він не погоджується з цією ідеєю. Його версія — порушення течій через дії росіян біля Кримського мосту.

"Кримський міст кардинально змінив мапу течії та посилив підвищення солоності моря — це можливий наслідок його укріплення від дронів", — написав політик.

Що відомо про Азовське море

Зазначимо, Азовське море — наймілкіше море планети з максимальними глибинами від 8 до 15 метрів. Воно з'єднане з Чорним морем Керченською протокою і живиться 19 річками, з них найбільша — Дон. Вода з Чорного моря надходить придонними течіями через протоку, а поверхневі води рухаються у протилежному напрямку.

РФ та Маріуполь - рух течії у Азовському морі і біля Кримського мосту Фото: Скриншот

У липні 2024 на порталі "Радіо Свобода" аналізували екологічну ситуацію, яка склалась у Маріуполі внаслідок російської окупації. Вказується, що росіяни скидають у море каналізаційні стоки, зростає температура і солоність води і є загроза скидів отруйних хімічних речовин з "Азовсталі" та інших заводів.

Тим часом 17 вересня у ефірі "24 каналу" Андрющенко прокоментував інформацію про нові захисні споруди, які окупанти звели біля Кримського мосту. Ідеться про металеві пластини довжиною 500-600 метрів, які перегороджують протоку, а також бетонні тетраподи та металеві конструкції, схожі на протитанкові їжаки.

Зазначимо, напередодні, 17 вересня, Андрющенко показав фото наслідків прильоту українських ракет по складу боєприпасів під Маріуполем. Подія сталась 13 вересня, але удар ВМС ЗСУ підтвердили лише через чотири дні. Удари завдали з відстані понад 100 км і може іти мова про чергове застосування ракет "Нептун". Тим часом на складах вибухнули снаряди, міни, ракети ППО ЗС РФ, повністю зруйновані бетонні будівлі, свідчать фото Андрющенка.

Нагадуємо, 18 вересня росіяни підтвердили удар по складах БК у Тверській області РФ. Після цього сейсмологи зафіксували землетрус у 2,8 бали за шкалою Ріхтера.