Велика пожежа і сильні вибухи: БПЛА атакували Тверську область РФ (відео)

Губернатор оголосив про часткову евакуацію жителів. За словами місцевих, дрони атакували склад із боєприпасами.

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У ніч на 18 вересня Тверську область Росії атакували безпілотники. Місцеві жителі чули роботу сил ППО. Про це пише російські медіа ASTRA.

Як заявив губернатор Тверської області Ігор Руденя, у Торопці нібито внаслідок падіння уламків БПЛА під час відбиття атаки силами ППО почалася пожежа. При цьому, як повідомили місцеві жителі, загорівся склад із боєприпасами.

Пізніше стало відомо, що Руденя оголосив про часткову евакуацію населення. Як виявилося, евакуюють жителів у Західну Двіну. При цьому місцева влада повідомила про збір людей на евакуацію на Базарній площі.

"Місцеві жителі скаржаться, що пенсіонери не можуть самі дістатися до площі, і не знають, як їм евакуюватися. Також жодної інформації адміністрація не надає про способи евакуації для мешканців сіл", — ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з'явилися супутникові знімки наслідків ударів по складах БК РФ під Маріуполем. На знімках видно місця влучень, а також велику територію поблизу, яку після атаки охопила масштабна пожежа. Наслідки пожеж і детонації боєприпасів зафіксовано в трьох різних місцях в околицях Маріуполя.

Також Фокус писав, що ГУР атакували базу РФ у Сирії, де виготовляли і тестували ударні БПЛА. Розвідники заклали вибухівку на базі, де виготовляли "камуфльовані саморобні вибухові пристрої", бойові частини яких зберігалися на позиції.