Суцільне згарище: з'явилися супутникові знімки наслідків ударів по складах БК РФ під Маріуполем

На знімках видно місця влучань, а також велику територію поблизу, яку після атаки охопила масштабна пожежа. Наслідки пожеж та детонації боєприпасів зафіксовано у трьох різних місцях на околицях Маріуполя.

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ЗСУ завдали ударів по військових складах з БК в районі Маріуполя на Донеччині. Після ураження на місці прильотів детонувало кілька годин. "Радіо Свобода" оприлюднила супутникові знімки наслідків атаки.

На них видно місця влучань, а також велику територію поблизу, яку після атаки охопила масштабна пожежа. Наслідки пожеж та детонації боєприпасів зафіксовано у трьох різних місцях на околицях Маріуполя.

"Один із складів, як і уражені нещодавно ЗСУ у Воронезькій області Росії, перебував у лісі. Деякі удари було завдано 13 вересня. Інші – у ніч проти 16 вересня. Відповідальність за ці удари взяли Військово-морські сили ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

Вказано, що підрозділи ВМС ЗСУ поцілили по ворожому складу далекобійною ракетою. Завдяки вдалому відпрацюванню вдалось знищити будівлі складів та тисячі тонн снарядів ЗС РФ.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко похвалив роботу ЗСУ та українських партизанів в окупації, оскільки завдяки їхній роботі сталося те, що сталося.

"Ми казали — три влучання? Казали. Отож. Ще раз. Маріупольці в окупації — дякую. Ви — кращі у світі спонсори скорочення р*сні!" — написав він в своєму телеграм-каналі.

Раніше Петро Андрющенко оприлюднив світлини наслідків влучань по складах з БК ЗС РФ, зроблені із землі. Вони вказують на масштабність детонації та велику кількість знищених боєприпасів. За словами Андрющенка, вдалось знищити склад БК у селі Глибокому (в трикутнику, про який згадував раніше). З його слів, склад "випарувався", а разом з ним — тисячі "снарядів, мін, ракет ППО".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в селі Мелекіне під Маріуполем на Донеччині російським окупантам в ніч проти 11 вересня не спалося. У них вибухали 2 бази відпочинку, де вони тимчасово дислокувалися.