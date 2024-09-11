Вивозять ліквідованих без зупинку: під Маріуполем "прилетіло" по базах ЗС РФ (карта)

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, в ніч проти 11 вересня сталося влучання у склад з БК. Детонація снарядів тривала понад годину, а кількість виведених з ладу окупантів сягнула за 20 осіб.

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В селі Мелекіне під Маріуполем на Донеччині російським окупантам цієї ночі не спалося. У них вибухали 2 бази відпочинку, де вони тимчасово дислокувалися. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

За його інформацією, в ніч проти 11 вересня сталося влучання в склад з БК. Детонація снарядів відбувалася з 3:40 до 5 ранку.

Також зафіксовано влучання в дві бази відпочинку окупантів з окупантами.

"Зараз вивозять мертвих та поранених. Село та траса перекрити поліцаями та військовими. Швидка допомога вивозить без зупинку. Кількість виведених з ладу окупантів за даними наших джерел сягнула за 20", — розповів Андрющенко.

Він зауважив, що залишається в стані уточнення влучання на "другому спуску". Деталі він обіцяв оприлюднити пізніше.

"Просто офігезні новини без перебільшення. Майже свято", — резюмував Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що колона техніки РФ намагалася прорватися на Харківщину. Окупанти намагалися заїхати колоною техніки з території РФ.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ вдарили "Іскандером" по шикуванню бійців ЗСУ на Сумщині. На майданчику, по якому росіяни завдали удару, перебувало приблизно до двох десятків українських військових, свідчать кадри, опубліковані DeepState.