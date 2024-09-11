Вывозят ликвидированных без остановки: под Мариуполем "прилетело" по базам ВС РФ (карта)

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в ночь на 11 сентября произошло попадание в склад с БК. Детонация снарядов продолжалась более часа, а количество выведенных из строя оккупантов достигло 20 человек.

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В селе Мелекино под Мариуполем Донецкой области российским оккупантам этой ночью не спалось. У них взрывались 2 базы отдыха, где они временно дислоцировались. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко

По его информации, в ночь на 11 сентября произошло попадание в склад с БК. Детонация снарядов происходила с 3:40 до 5 утра.

Также зафиксировано попадание в две базы отдыха оккупантов с оккупантами.

"Сейчас вывозят мертвых и раненых. Село и трасса перекрыть полицейскими и военными. Скорая помощь вывозит без остановки. Количество выведенных из строя оккупантов по данным наших источников достигло 20", — рассказал Андрющенко.

Он отметил, что остается в состоянии уточнения попадания на "втором спуске". Детали он обещал обнародовать позже.

"Просто офигенные новости без преувеличения. Почти праздник", — резюмировал Петр Андрющенко.

Напомним, что колонна техники РФ пыталась прорваться на Харьковщину. Оккупанты пытались заехать колонной техники с территории РФ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили "Искандером" по построению бойцов ВСУ на Сумщине. На площадке, по которой россияне нанесли удар, находилось примерно до двух десятков украинских военных, свидетельствуют кадры, опубликованные DeepState.