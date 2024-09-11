ВС РФ ударили "Искандером" по построению бойцов ВСУ в Сумской области, — DeepState (фото)

На площадке, по которой россияне нанесли удар, находилось примерно до двух десятков украинских военных, свидетельствуют кадры, опубликованные DeepState. Командование не комментировало произошедшее.

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Российский разведывательный дрон мог навести ракету "Искандер" ВС РФ на бойцов ВСУ, которые находились в Сумской области. Удар произошел по площадке, на которой собрали группу военных возле села Бездрик. Детали обстрела рассказали аналитики проекта DeepState в Telegram-канале.

Сообщение аналитиков о событиях в Сумской области появилось в ночь на 11 сентября. Как выяснилось, они изучили видеозапись с беспилотника, опубликованную на российских ресурсах. На скриншотах видим, как возле лесопосадки и траншей собралось около двух десятков фигур (ориентировочно). Другой кадр — момент взрыва ракеты.

"Трагические кадры удара Искандерами по месту сбора/построения на открытой местности Сил Обороны возле Бездрика на Сумщине", — написали аналитики.

Удар РФ — кадры российского дрона из-под Бездрика в Сумской области Фото: DeepState

Указано, что видео появилось 4 сентября, расстояние точки удара до границы — около 33 км, рядом — село Бездрик и город Сумы. Точная дата и время не указаны. Аналитики только через неделю узнали об этом и установили некоторые детали. Они не сообщили, какое именно подразделение пострадало от попадания и какие есть потери. В заметке отмечается, что подобные сборы нельзя проводить и бойцы, которые приезжают из учебных центров, должны об этом знать.

"Бездрик находится в 33 км от ГКУ и оказалось, что это никак не безопасное место для подобного", — говорится в заметке.

Удар РФ — возможная точка прилета по построению Фото: DeepState Удар РФ — где расположено село Бездрик Фото: Google Maps

Генштаб ВСУ пока не комментировал сообщения DeepState о возможном ударе "Искандеров" по построению в Бездрике в начале сентября.

Отметим, Фокус писал об обстреле ВС РФ 3 сентября. В тот день пострадал Институт связи в Полтаве, погибло 55 человек, получили ранения почти 300. Командование сообщило, что удар нанесли "Искандерами", а местные жители рассказали, что над городом летали российские разведывательные дроны. Марьяна Безуглая после обстрела Института связи вспомнила о трагическом событии 2023 года, и написала, что такие случаи повторяются, потому что ответственных не наказали.

Похожий удар по построению состоялся в ноябре 2023 года. Тогда под удар попали артиллеристы 128 отдельной горной штурмовой бригады, которых выстроили в поле неподалеку от Работино в 20 км от линии боев. Погибло 19 бойцов, сообщили военные. ВС РФ узнали о площадке, на которой были бойцы, с помощью мессенджера Signal, выяснили следователи СБУ. ГБР открыла уголовное производство.

Напоминаем, 6 сентября ВС РФ ударили по городу Павлоград в Днепропетровской области, пострадало более 50 человек. 27 августа состоялся обстрел Краматорска, во время которого погиб журналист Reuters.