"Честь мундира" важнее. Почему в командовании ВСУ не признают ответственности за трагедию в Полтаве

Смерть более 50 украинских военных в результате прилета ракет "Искандер", безусловно, на совести страны-агрессора. Но кроме внешнего врага ВСУ страдает и от внутреннего — бесконечной "советчины". Фокус выяснил, можно ли сделать так, чтобы солдаты не гибли от ошибок начальства.

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Прилет баллистических ракет "Искандер" в Полтаве по территории Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут убил 53 и ранил еще 271 украинского военного человека.

В момент взрыва в здании находились студенты, мобилизованные и контрактники. Одна ракета ударила по плацу, а вторая — по столовой. Курсанты института не погибли: вместе с офицерами они спустились в укрытия. Не повезло мобилизованным и контрактникам, оставшимся на курсах в колледже, уточняли СМИ.

Почему мобилизованных и контрактников не отправили в укрытия — неясно. В Telegram-каналах приводили разницу исполнения команд после сигнала воздушной тревоги между курсантами и мобилизованными. Первые принудительно идут в укрытия, а другие — как получится.

Построение военных на плацу Института связи опровергали и в Минобороны Украины. Шел учебный процесс, в 9:08 объявили воздушную тревогу и все начали спускаться в укрытие. Через несколько минут раздались взрывы, пояснял ситуацию спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о расследовании инцидента военной службой правопорядка в ВСУ. В его позиции нет ни слова об ответственности начальства за организацию и безопасность учебного процесса.

Виноваты дроны ВС РФ и круговая порука генералов ВСУ

Одной из первых на поражение воинской части российскими ракетами в Полтаве обратила внимание народный депутат Марьяна Безуглая. В беседе с Фокусом политик вспомнила о построении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области 4 ноября 2023 года.

Командиры тогда награждали солдат по случаю Дня ракетных войск и устроили построение. Военных собрали в 20 километрах от линии фронта под Работиным, а россияне с помощью разведдрона навели ракету "Искандер-М". Удар унес жизни 19 профессиональных бойцов, погиб один из лучших украинских артиллеристов Дмитрий "Таксист" Милютин.

После случая со 128-й бригадой не открыто ни одно уголовное производство в отношении вышестоящего начальства. Безуглая отметила, что 3 сентября все повторилось: снова выстроили военнослужащих и по ним ударила ракета "Искандер". Наводить снаряды помогают разведывательные дроны армии РФ, фиксирующие скопления военных.

По словам военного эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака, ВС РФ прекрасно знали о существовании ВУЗа для связистов в Полтаве со времен СССР.

"Почему не ударили раньше? Ждали команды от местных корректировщиков, когда там соберутся военные. Потом отследили цель дронами", — объясняет он Фокусу.

Командиры, как и гражданские, читают мониторинговые Telegram-каналы и видят сообщения о пусках ракет в РФ. Но часто выполнять нормативы им мешает мужское эго: прятаться в подвалах — дело якобы "несостоявшихся бойцов", продолжает аналитик.

"Мы же мужчины в форме, пусть гражданские и женщины с детьми прячутся. После трагедии в Полтаве придется пересмотреть свои принципы и нормы этикета. "Советчина" из армии не пропала, она мешает и забирает жизни", — подчеркнул Ступак.

Причина безнаказанности высшего военного руководства за подобные трагедии, по мнению эксперта, заключается в "защите чести мундира". Генерал не может сесть в тюрьму и всегда найдет возможность оправдать себя.

"Высокие начальники списывают ответственность на нижестоящих. Генералы могут быть давно знакомы друг с другом, они не станут слушать подчиненных, даже если те скажут разумные вещи. Вопросов к россиянам нет: они террористы и обстреливают гражданские объекты. Но что сделало наше командование для безопасности курсантов?" — спрашивает он.

Глобальных изменений проблем ждать не стоит, пока не наказаны все ответственные за учебный процесс и безопасность в полтавском институте, считает военный эксперт Олег Жданов.

"Командование чувствует себя в безопасности: один раз тревога прозвучала, не пошли, пронесло. Второй раз — уже прилетело и убило людей. Круговая порука: начиная от главкома ВСУ все ставят приближенных на ключевые армейские должности. Потом нельзя с них спросить, ведь дадут показания против своих же. Арестуйте [командующего Объединенными силами Юрия] Содоля, он расскажет вам о службе с [Александром] Сырским", — замечает аналитик.

Поможет ли перенос воинских частей подальше от границ с Россией?

Передовые комплексы ПВО в Полтаве для защиты учебного заведения не были. Все российские разведывательные дроны, залетающие вглубь Украины до 200 километров, уничтожить не получится. Вариант перемещения учебных заведений ВСУ ближе к западным областям кажется логичным.

Однако пример учебного центра "Десна" в Козелецком районе Черниговской области — не самый удачный. На полигоне 17 мая 2022 года произошла трагедия: авиация РФ попала ракетами в здания, 30 человек были ранены, 87 — погибли, а десятки людей записали в "пропавшие без вести". СМИ выяснили, что служебная проверка выявила нарушения в действиях командования воинской части. Причем ошибки замолчали и от родных погибших и общества.

"Самым выгодным вариантом является обучение военных за несколько секунд после сигнала воздушной тревоги бежать в укрытия. Отдельный вопрос состоит в том, можно ли разместить всех военных в бомбоубежище? У страны должны быть деньги на оборудование полноценного укрытия для военных студентов. Хотя мы знаем, как обустраивали защитные сооружения на линии фронта, поэтому удивляться не стоит", — акцентирует внимание Иван Ступак.

Все действующие военные ВУЗы и учебные центры желательно в условиях большой войны желательно размещать вне пределах досягаемости основных российских ракет, добавляет Олег Жданов.

Тем не менее, от ракет "Кинжал", "Калибр" или серии "Х", которые летят на несколько тысяч километров, особо не спрячешься. Чем дальше военные центры расположены от границ с Россией, тем больше времени имеется на реакцию. Если до Полтавы баллистика прилетит за 3-4 минуты, то на запад — уже за 7-8 минут, разница все же существенная, констатирует эксперт.

Рельеф местности и огромные леса на западе страны позволят спрятать любой военный объект. Другой важный шаг — работа систем РЭБ по БПЛА-разведчикам. Очевидно, беспилотник часами "висел" над Полтавой и его не сбивали.

Напомним, президент США Джо Байден ранее комментировал удар ВС РФ по Институту связи в Полтаве. Трагедия, по его словам, стала напоминанием о "возмутительных попытках президента РФ Владимира Путина сломить волю свободного народа".

Фокус подробно разбирал, что случилось в Полтаве 3 сентября. Военный корреспондент Юрий Бутусов отмечал, что ни одного военного руководителя не наказали за удары по казармам ВСУ в Яворове, Николаеве, учебному центру "Десна" и за другие трагические случаи.