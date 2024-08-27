Удар по Краматорску: журналист Reuters находится в критическом состоянии после обстрела

По данным агентства, на момент обстрела он находился в отеле вместе с командой из шести человек. В результате обстрела один из членов команды получил несовместимые с жизнью травмы.

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После ракетного удара по гостинице города Краматорск в критическом состоянии находится журналист Reuters Иван Любиш-Кирдей. Об этом сообщило информационное агентство.

"Видеожурналист Reuters Иван Любиш-Кирдей остается в критическом состоянии. Наш другой коллега, корреспондент в Украине Даниэль Пелещук, прошел лечение и выписался из больницы", — говорится в заявлении Reuters.

В агентстве отметили, что 40-летний Иван Любиш-Кирдей работает в Reuters с 2022 года. Он украинец, имеет ребенка. В том же 2022 году он был награжден президентом Украины Владимиром Зеленским орденом "За заслуги" в журналистике.

Видеожурналист был членом команды Reuters из шести человек, которые освещали войну в Украине. Они находились в отеле "Сапфир", когда туда попала ракета.

В результате удара погиб советник по безопасности агентства Райан Эванс. Еще один журналист Reuters, Дэниел Пелещук, получил ранения. Остальные трое членов съемочной группы были найдены и находятся в безопасности.

На данный момент Reuters не удалось провести независимую проверку того, была ли ракета выпущена Россией или удар по этому зданию был преднамеренным.

Министерство обороны России пока не прокомментировало удар. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе телефонной конференции с журналистами прямо не отметил, наносила ли Москва удар по гостинице "Сапфир".

Напомним, ранее председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин заявил о попадании по гостинице в Краматорске, которое произошло в ночь на 25 августа. Он отметил, что пострадали трое журналистов — из Украины, США и Великобритании. На тот момент двух человек вытащили из-под руин, еще один человек находился под завалами.