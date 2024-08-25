РФ ударила баллистикой и дронами: взрывалось в четырех областях, пострадали журналисты (фото)

Во время ночного удара ВС РФ в Краматорске получил повреждения отель, сообщили в Донецкой ОГА. Пострадали трое журналистов. Двух вытащили из-под завалов, еще одного человека ищут.

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В ночь с 24 на 25 августа ВС РФ запустили по Украине 17 средств поражения различных типов. Под ударом оказались прифронтовые области, которым угрожали крылатые и баллистические "Искандеры", авиационные ракеты и дроны-камикадзе "Шахед". Запуски состоялись с территории России и временного оккупированного Крыма. О деталях ночного удара и работе сил противовоздушной обороны (ПВО) командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук написал на странице Facebook.

Согласно данным командования, с мыса Чауда в оккупированном Крыму по Украине запустили девять дронов-камикадзе, сообщил Олещук. Восемь из них сбили мобильные огневые группы Николаевской области.

Кроме БПЛА, из Воронежской и Ростовской областей враг ударил одной крылатой ракетой "Искандер-К", одной баллистической ракетой "Искандер-М": их выпустили с наземных пусковых установок. Со стороны Белгородской и Курской Украину атаковала авиация, запустив шесть ракет Х-59/Х-69. Об обезвреживании этих средств поражения командующий не сообщил.

От атак ВС РФ страдали четыре региона на линии фронта — Черниговская, Сумская, Харьковская и Донецкая области, говорится в сообщении Олещука.

Обстрел 25 августа — результаты работы ПВО по "шахедам" ВС РФ Фото: Микола Олещук

Обстрел 25 августа — детали

Утром 25 августа глава Николаевской ОГА Виталий Ким подтвердил, что силы ПВО обезвредили восемь российских дронов. По его словам, от падения обломков повредилось 15 домов и хозяйственных построек и загорелась сухая трава. Пожар быстро потушили, пострадавших нет, написал чиновник.

Глава Сумской ОГА Игорь Кальченко утром 25 августа сообщил о 27 российских обстрелах, среди которых два ракетных удара состоялись в Сумской и Верхнесыроватской громадах. От прилетов погиб один человек, получили ранения 16 человек. Среди пострадавших — трое детей, утверждает чиновник.

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин заявил о попадании по гостинице в Краматорске, которое произошло в ночь на 25 августа. По его словам, пострадали трое журналистов — из Украины, США и Великобритании. Двух человек вытащили из-под руин, еще один человек — до сих пор под завалами (по состоянию на 7:54).

Обстрел 25 августа — последствия удара по Краматорску Фото: Вадим Филашкин / Донецкая ОВА

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в 4 ч. опубликовал сообщение в Telegram-канале, что под ударом россиян оказался Харьков и Чугуев. Пострадали семь украинцев, среди них — один 4-летний ребенок (без госпитализации, получил острую реакцию на стресс).

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чуас писал о начале и завершении воздушной тревоги, которая длилась около четырех часов. О работе ПВО над регионом чиновник не сообщал.

Отметим, предыдущий удар ВС РФ по Украине состоялся в ночь на 23 августа, писал Фокус. Противник запустил две баллистические ракеты "Искандер-М", которые летели из Воронежской области, и 16 дронов-камикадзе "Шахед" — из-под Ейска и Курска. Удалось сбить 14 дронов, сообщили в Воздушных силах.

Напоминаем, 24 августа российский снаряд уничтожил краеведческий музей в Гуляйполе. В тот же день ВС РФ обстреляли Константиновку: погибли пятеро украинцев, заявил глава ОГА Вадим Филашкин.