В Гуляйполе россияне уничтожили краеведческий музей: историческое здание выгорело дотла (фото)

В результате попадания российского снаряда возник сильный пожар, исторический памятник полностью уничтожен. В сообщении пресс-служба МВД отмечала, что захватчики уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно, однако впоследствии правоохранители отредактировали публикацию.

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В Гуляйполе Запорожской области 24 августа российские войска во время ночного обстрела уничтожили краеведческий музей. Здание вспыхнуло в результате попадания снаряда и выгорело дотла, сообщила пресс-служба МВД Украины.

"В Гуляйполе оккупанты уничтожили краеведческий музей. Здание вспыхнуло в результате попадания снаряда и выгорело дотла", — говорится в сообщении полиции.

Также подверглось разрушениям домовладения мирного населения, хозяйственные постройки, уничтожено личное имущество граждан. К счастью, гражданские люди не пострадали.

По информации правоохранителей, в течение суток противник нанес 306 ударов по 9 населенным пунктам Пологовского и Васильевского районов. Вооруженные силы Российской Федерации били из авиации, РСЗО, танков, артиллерии, применили беспилотники.

В сообщении пресс-служба МВД отмечала, что захватчики уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно, однако впоследствии правоохранители отредактировали публикацию.

Что известно о музее

По информации сообщества "Гуляйпольских древностей", здание было построено в 1901 году как банк Общества взаимного кредита. В 1920-х годах в нем находилось управление еврейского колонизационного общества, в 1930-х — поликлиника, во время немецкой оккупации в период с 1942 — 1943 годы — церковь, в послевоенный период — дом культуры и впоследствии — краеведческий музей.

"Здание дошло до нашего времени в первоначальном виде, без перестроек и разрушений. 24.08.2024 — уничтожено", — говорится в сообщении сообщества.

Краеведческий музей в Гуляйполе выгорел дотла Фото: facebook.com/guliaypolehistory

Напомним, в День Независимости Украины, 24 августа, российские войска обстреляли город Константиновка Донецкой области. Мишенью для противника стал жилой квартал. Пятеро жителей Константиновки получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.