У Гуляйполі росіяни знищили краєзнавчий музей: історична будівля вигоріла вщент (фото)

Внаслідок влучання російського снаряду виникла сильна пожежа, історична пам’ятка повністю знищена. У повідомленні пресслужба МВС зазначала, що загарбники знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна, однак згодом правоохоронці відредагували публікацію.

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У Гуляйполі Запорізької області 24 серпня російські війська під час нічного обстрілу знищили краєзнавчий музей. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряду та вигоріла вщент, повідомила пресслужба МВС України..

"У Гуляйполі окупанти знищили краєзнавчий музей. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряду та вигоріла вщент", — йдеться у повідомленні поліції.

Також зазнало руйнувань домоволодіння мирного населення, господарські будівлі, знищене особисте майно громадян. На щастя, цивільні люди не постраждали.

За інформацію правоохоронців, упродовж доби противник завдав 306 ударів по 9 населених пунктах Пологівського та Василівського районів. Збройні сили Російської Федерації били з авіації, РСЗВ, танків, артилерії, застосували безпілотники.

У повідомленні пресслужба МВС зазначала, що загарбники знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна, однак згодом правоохоронці відредагували публікацію.

Що відомо про музей

За інформацією спільноти "Гуляйпільських старожитностей", будівля була збудована у 1901 році як банк Товариства взаємного кредиту. У 1920-х роках у ній знаходилось управління єврейського колонізаційного товариства, у 1930-х — поліклініка, під час німецької окупації в період з 1942 — 1943 роки — церква, у повоєнний період — будинок культури та згодом — краєзнавчий музей.

"Будівля дійшла до нашого часу у первісному вигляді, без перебудов та руйнувань. 24.08.2024 — знищена", — йдеться у повідомленні спільноти.

Краєзнавчий музей у Гуляйполі вигорів вщент Фото: facebook.com/guliaypolehistory

Нагадаємо, в День Незалежності України, 24 серпня, російські війська обстріляла місто Костянтинівка Донецької області. Мішенню для противника став житловий квартал. П’ятеро мешканців Костянтинівки отримали тілесні ушкодження, несумні з життям.