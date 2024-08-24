Росіяни вдарили по Костянтинівці: багато жертв та поранених

Мішенню для противника став житловий квартал. П’ятеро мешканців Костянтинівки отримали тілесні ушкодження, несумні з життям.

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В День Незалежності України, 24 серпня, російські війська обстріляла місто Костянтинівка Донецької області. В результаті обстрілу житлового кварталу є загиблі та поранені серед цивільного населення. Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни завдали по місту чергового удару сьогодні зранку — влучили по Лівобережжю", — йдеться у повідомленні очільника Донецької військової адміністрації.

Станом на 13:20 відомо про 5 загиблих і 5 поранених. Цю ж інформацію підтвердила Донецька обласна прокуратура.

"За даними слідства, 24 серпня 2024 року, об 11:46, війська РФ обстріляли, ймовірно, з артилерії м. Костянтинівка. Мішенню для окупантів став житловий квартал. В результаті ворожої атаки дістали тілесні ушкодження, несумні з життям, п’ятеро містян – троє чоловіків та двоє жінок", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Відомо, що з пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано чоловіка і чотирьох жінок. Пораненим надається кваліфікована медична допомога. Слідчо-оперативна група працює на місці обстрілу. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Обстріли України 24 серпня

Окрім того, у ніч на суботу, 24 серпня, російська авіація застосувала крилаті ракети для удару по району острова Зміїний у Чорному морі.

"Вночі 24 серпня 2024 року російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22", — зазначили у командуванні "Південь".

Також окупанти завдали удару корегованими авіабомбами по Херсонській області.

Нагадаємо, 22 серпня керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко не виключив, що Росія може готуватися до атаки по мирних містах України. За його словами, зазвичай РФ здійснює обстріли до або після знакових для України дат.