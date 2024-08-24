Россияне ударили по Константиновке: много жертв и раненых

Мишенью для противника стал жилой квартал. Пятеро жителей Константиновки получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Related video

В День Независимости Украины, 24 августа, российские войска обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате обстрела жилого квартала есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

"Россияне нанесли по городу очередной удар сегодня утром — попали по Левобережью", — говорится в сообщении главы Донецкой военной администрации.

По состоянию на 13:20 известно о 5 погибших и 5 раненых. Эту же информацию подтвердила Донецкая областная прокуратура.

"По данным следствия, 24 августа 2024 года, в 11:46, войска РФ обстреляли, вероятно, из артиллерии г. Константиновка. Мишенью для оккупантов стал жилой квартал. В результате вражеской атаки получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, пятеро горожан — трое мужчин и две женщины", — говорится в сообщении прокуратуры.

Известно, что с ранениями различной степени тяжести госпитализированы мужчина и четыре женщины. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Следственно-оперативная группа работает на месте обстрела. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

Обстрелы Украины 24 августа

Кроме того, в ночь на субботу, 24 августа, российская авиация применила крылатые ракеты для удара по району острова Змеиный в Черном море.

"Ночью 24 августа 2024 года российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 атаковали юг Украины, выпустив в район острова Змеиный четыре крылатые ракеты Х-22", — отметили в командовании "Юг".

Также оккупанты нанесли удар корректируемыми авиабомбами по Херсонской области.

Напомним, 22 августа руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко не исключил, что Россия может готовиться к атаке по мирным городам Украины. По его словам, обычно РФ осуществляет обстрелы до или после знаковых для Украины дат.