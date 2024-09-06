Обстрел Павлограда: в городе 58 раненых, а в РФ заявляют об ударе по производству дронов (фото)

Известно об одном человеке, который получил несовместимые с жизнью ранения. Командование ВС ВСУ информировало, что россияне осуществили обстрел Павлограда пятью баллистическими ракетами типа "Искандер-М" или KN-23. По факту массированного ракетного удара начато уголовное производство.

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Российские оккупанты днем, 6 сентября, баллистическими ракетами атаковали город Павлоград на Днепропетровщине. Есть погибший и пострадавшие. Разрушены дома и магазины. Фокус собрал все, что известно об ударе баллистикой по городу на данный момент.

Обстрел Павлограда сегодня — что известно

Около 10.00 утра российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Павлоград в Днепропетровской области. Как сообщили в Воздушных силах, предварительно применены пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23, которые запускали из Воронежской и Ростовской областей РФ.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о 5 пострадавших и о разрушениях, а затем проинформировал об одном погибшем.

"Количество пострадавших растет. Сейчас в больнице их 18, среди них и 9-летняя девочка. В городе произошло несколько возгораний. В одной из многоэтажек горела квартира. Огонь чрезвычайники укротили и спасли пять человек. Другие детали выясняем", — написал глава ОГА.

Позже данные пострадавших обновились и стало известно о 58 пострадавших в Павлограде. Трое из них — дети. Кроме 9-летней девочки, из-за ракетной атаки на город пострадали мальчики 11 и 4 лет. Самому старшему пострадавшему 86 лет. Самому маленькому — 4 года.

Впоследствии стало известно, что в Павлограде среди тех, кто в больнице, три человека — тяжелые. Это мужчины 30, 68 и 69 лет. Об этом сообщили в ОВА.

"Несовершеннолетних среди пострадавших уже 5. Всего пострадавших — 58. У них рваные и резаные раны, переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы. В городе в результате ракетных ударов есть повреждения на нескольких предприятиях. Изуродовано более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов. Уничтожено авто, еще 2 побиты", — проинформировал Сергей Лысак.

Чтобы помочь людям, развернуты Пункты несокрушимости. Организован подвоз воды. Продолжается ликвидация последствий и фиксация избитого.

Обстрел Павлограда сегодня — что рассказывают местные жители

В результате атаки в Павлограде пострадали многоэтажки и магазины, рассказывает "Суспільне".

"Когда я услышала первый взрыв, я побежала за детьми и забрала их. Когда мы добежали до угла дома, раздался еще один взрыв в 50 метрах. Это был очень мощный взрыв, а дальше посыпалось стекло. У меня дома, я живу на первом этаже, вырвало раму стеклопакета. Побило окна", — рассказывает одна из женщин Ирина.

Жительница Павлограда Ирина

"Мы с мужем утром поехали по делам. Когда приехали, увидели, что окна выбиты, ничего нет", — рассказывает другая жительница Павлограда Оксана.

"Я была на рабочем месте. Мы очень все испугались, повыбивало окна, двери. Все двери скрученные лежат", — говорит павлоградка Лариса.

Жительница Павлограда Лариса

Прокуратура Днепропетровской области открыла уголовное производство по факту обстрела россиянами Павлограда.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В результате атаки погиб мужчина. Всего в больницу обратились 50 местных жителей. Повреждения получила пятиэтажка", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление РФ.

Обстрел Павлограда сегодня — что говорят в РФ

РосСМИ сообщили со ссылкой на заявления Министерства обороны РФ, что в Павлограде удары нанесены по месту производства украинских реактивных дронов.