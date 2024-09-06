Обстріл Павлограда: у місті 58 поранених, а в РФ заявляють про удар по виробництву дронів (фото)
Наразі відомо про одну людину, яка дістала несумісні із життям поранення. Командування ПС ЗСУ інформувало, що росіяни здійснили обстріл Павлограда п'ятьма балістичними ракетами типу "Іскандер-М" або KN-23. За фактом масованого ракетного удару розпочато кримінальне провадження.
Російські окупанти вдень, 6 вересня, балістичними ракетами атакували місто Павлоград на Дніпропетровщині. Є загиблий та постраждалі. Зруйновані будинки та магазини. Фокус зібрав все, що відомо про удар балістикою по місту на цей час.
Обстріл Павлограда сьогодні — що відомо
Близько 10:00 російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград в Дніпропетровській області. Як повідомили в Повітряних силах, попередньо застосовано п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23, які запускали із Воронезької та Ростовської областей РФ.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про 5 постраждалих та про руйнування, а згодом проінформував про одного загиблого.
"Кількість постраждалих зростає. Зараз у лікарні їх 18, серед них і 9-річна дівчинка. У місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей. Інші деталі з'ясовуємо", — написав голова ОВА.
Пізніше дані постраждалих оновилися і стало відомо про 58 постраждалих у Павлограді. Троє з них – діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років. Найстаршому постраждалому 86 років. Найменшому – 4 роки.
Згодом стало відомо, що у Павлограді серед тих, хто у лікарні, троє людей — важкі. Це чоловіки 30, 68 та 69 років. Про це повідомили в ОВА.
"Неповнолітніх серед постраждалих вже 5. Загалом потерпілих — 58. У них рвані та різані рани, переломи, забої, черепно-мозкові травми. У місті внаслідок ракетних ударів є пошкодження на декількох підприємствах. Понівечено більше 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів. Знищене авто, ще 2 побиті", — проінформував Сергій Лисак.
Аби допомогти людям, розгорнуті Пункти незламності. Організовано підвіз води. Триває ліквідація наслідків.
Обстріл Павлограда сьогодні — що розповідають місцеві жителі
Внаслідок атаки в Павлограді постраждали багатоповерхівки та магазини, розповідає "Суспільне".
"Коли я почула перший вибух, я побігла за дітьми і забрала їх. Коли ми добігли до кутка будинку, пролунав ще один вибух в 50 метрах. Це був дуже потужний вибух, а далі посипалося скло. У мене вдома, я живу на першому поверсі, вирвало раму склопакету. Побило вікна", — розповідає одна із жінок Ірина.
"Ми з чоловіком зранку поїхала у справах. Коли приїхали, побачили, що вікна вибиті, нічого немає", — розповідає інша жителька Павлограда Оксана.
"Я була на робочому місці. Ми дуже всі перелякалися, повибивало вікна, двері. Всі двері скручені лежать", — каже павлоградка Лариса.
Прокуратура Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу росіянами Павлограда.
"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Внаслідок атаки загинув чоловік. Загалом до лікарні звернулися 50 місцевих жителів. Пошкоджень зазнала п’ятиповерхівка", — йдеться в повідомленні.
На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ.
Обстріл Павлограда сьогодні — що кажуть в РФ
РосЗМІ повідомили з посиланням на заяви Міністерства оборони РФ, що в Павлограді удари завдано по місцям виробництва українських реактивних дронів.