ЗС РФ вдарили "Іскандером" по шикуванню бійців ЗСУ на Сумщині, — DeepState (фото)

На майданчику, по якому росіяни завдали удару, перебувало приблизно до двох десятків українських військових, свідчать кадри, опубліковані DeepState. Командування не коментувало подію.

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Російський розвідувальний дрон міг навести ракету "Іскандер" ЗС РФ на бійців ЗСУ, які перебували в Сумській області. Удар відбувся по майданчику, на якому зібрали групу військових біля села Бездрик. Деталі обстрілу розповіли аналітики проєкту DeepState у Telegram-каналі.

Допис аналітиків про події в Сумській області з'явився в ніч на 11 вересня. Як з'ясувалось, вони вивчили відеозапис з безпілотника, опублікований на російських ресурсах. На скриншотах бачимо, як біля лісопосадки і траншей зібралось близько двох десятків фігур (орієнтовно). Інший кадр — момент вибуху ракети.

"Трагічні кадри удару Іскандерами по місцю збору/шикування на відкритій місцевості Сил Оборони біля Бездрика на Сумщині", — написали аналітики.

Удар РФ - кадри російського дрона з-під Бездрика в Сумській області Фото: DeepState

Вказано, що відео з'явилось 4 вересня, відстань точки удару до кордону — близько 33 км, поруч — село Бездрик та місто Суми. Точна дата та година не вказана. Аналітики лише через тиждень дізнались про це і встановили деякі деталі. Вони не повідомили, який саме підрозділ постраждав від влучання та які є втрати. У дописі наголошується, що подібні збори не можна проводити і бійці, які приїздять з навчальних центрів, повинні про це знати.

"Бездрик знаходиться у 33 км від ДКУ і виявилося, що це ніяк не безпечне місце для подібного", — ідеться у дописі.

Удар РФ - можлива точка прильоту по шикуванню Фото: DeepState Удар РФ - де розташоване село Бездрик Фото: Google Maps

Генштаб ЗСУ поки що не коментував повідомлення DeepState про можливий удар "Іскандерів" по шикуванню в Бездрику на початку вересня.

Зазначимо, Фокус писав про обстріл ЗС РФ 3 вересня. Того дня постраждав Інститут зв'язку у Полтаві, загинуло 55 осіб, отримали поранення майже 300. Командування повідомило, що удар завдали "Іскандерами", а місцеві жителі розповіли, що над містом літали російські розвідувальні дрони. Мар'яна Безугла після обстрілу Інституту зв'язку згадала про трагічну подію 2023 року, і написала, що такі випадки повторюються, бо відповідальних не покарали.

Схожий удар по шикуванню відбувся у листопаді 2023 року. Тоді під удар потрапили артилеристи 128 окремої гірської штурмової бригади, яких вишикували в полі неподалік від Роботиного за 20 км від лінії боїв. Загинуло 19 бійців, повідомили військові. ЗС РФ дізнались про майданчик, на якому були бійці, за допомогою месенджера Signal, з'ясували слідчі СБУ. ДБР відкрила кримінальне провадження.

Нагадуємо, 6 вересня ЗС РФ вдарили по місту Павлоград у Дніпропетровській області, постраждало понад 50 людей. 27 серпня відбувся обстріл Краматорська, під час якого загинув журналіст Reuters.