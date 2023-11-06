Ракетний удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: назвали точну кількість загиблих

В пресслужбі бригади уточнили, що проводиться "ретельна перевірка всіх обставин трагедії".

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128 гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 військових від ракетного удару. Про це повідомили в пресслужбі.

В бригаді наголосили, що проводиться "ретельна перевірка всіх обставин трагедії", і попросили не поширювати неперевірену інформацію.

"Загинули кращі наші бійці… Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі", — додають у пресслужбі.

Ракетний удар під час нагородження бійців 128 бригади

У Запорізькій області в одному з прифронтових сіл офіцери зібрали бійців 128-ї бригади ЗСУ на урочисте шикування з нагоди нагородження. В цей момент ЗС РФ росіяни завдали ракетного удару.

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив ракетний удар окупантів по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита закликав громаду втриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів. У Закарпатській області у зв'язку з втратами в бригаді із 6 листопада оголосили три дні трауру.

В мережі оприлюднили відео удару, на якому видно, що окупанти помітили, як збираються бійці, з дрона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 5 листопада у вечірньому відеозверненні вказав на проблеми в ЗСУ після удару по 128-й бригаді.