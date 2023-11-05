"Халатність і радянщина": Зеленський вказав на проблеми в ЗСУ після удару по 128-й бригаді (відео)

За словами президента, головне — встановити повну правду про трагедію в Запорізькій області. Міністр оборони Рустем Умєров взяв справу під особистий контроль.

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Ракетний удар ЗС РФ по воїнах 128-ї гірсько-штурмової бригади в Запорізькій області — це трагедія, якої можна було уникнути. Про це сказав президент України Володимир Зеленський 5 листопада у вечірньому відеозверненні.

Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Міністр оборони України Рустем Умєров доповів про вжиті заходи для з'ясування всіх обставин події.

"Хто конкретно і які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано кримінальне провадження, триває розслідування. Головне — встановити повну правду про те, що трапилося, і більше не допустити подібного", — наголосив глава держави.

Кожен військовий у зоні бойових дій потрапляє в зону дострілу та аеророзвідки ЗС РФ, тому знає, як поводитися просто неба і дбати про безпеку, продовжив Зеленський.

"Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія і чиї розпорядження були неправильними", — пообіцяв президент.

Недбалість, радянщина і жахлива бюрократія не дають Україні та багатьом у Силах оборони реалізувати свій потенціал правильно й ефективно, підсумував він.

Нагадаємо, що в прифронтовому селі Запорізької області офіцери зібрали військових 128-ї бригади для нагородження. Українська сторона повідомила, що росіяни влучили по бійцях ракетою "Іскандер-М".

Місцеві жителі не наводили російську ракету, окупанти могли побачити зібрання військових із дрона, припускає український журналіст Денис Казанський.