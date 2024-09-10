Колонна техники РФ пыталась прорваться на Харьковщину: ВСУ "горячо" встретили россиян (видео)

Российские оккупанты начали штурм утром. Для этого они задействовали БМП-2 и танк Т-72. Противник выдвинулся с территории РФ в направлении Украины.

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В Харьковской области бойцы 92-й бригады ВСУ отбили вражеский штурм. Оккупанты пытались заехать колонной техники с территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ им. Ивана Сирко.

"Штурм не удался. Попытки врага штурмовать позиции 92-й ОШБр на Харьковщине закончились ничем", — говорится в сообщении.

Российские оккупанты начали штурм утром, 10 сентября. Для этого они задействовали три единицы бронированной техники — две БМП-2 и один танк Т-72. Противник выдвинулся с территории РФ в направлении Украины и, в частности, позиций 92-й бригады.

"Наши ребята "горячо" встретили оккупантов: работала артиллерия, противотанкисты, БУБпАК "Ахиллес", подразделения БпЛА штурмовых батальонов, рота огневой поддержки. Слаженно и эффективно казаки дали отпор. Результат работы — все дерьмо уничтожено", — отрапортовали в 92-й бригаде.

Напомним, что 9 сентября сообщалось, что бойцы ВСУ из Башкортостана захватили в плен БМП с экипажем ВС РФ на Покровском направлении.

Также 6 сентября сообщалось об угрозе продвижения россиян в сторону Курахово и Угледара.