Затрофеенную БМП перепрошивают и она будет работать в пользу Сил обороны Украины. Бойцы признаются, что успели наслушаться оскорблений в свой адрес от пленных россиян.

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Бойцы ВСУ из Башкортостана из роты "Башкорт" на Покровском направлении захватили вражескую БМП-3 вместе с экипажем. Об этом сообщили в телеграм-канале подразделения.

"Наши воины взяли в плен экипаж вместе с техникой. Сейчас БМП 3 будет работать на победу Украины", — сообщили бойцы.

Бойцы признаются, что успели наслушаться оскорблений в свой адрес от пленных россиян.

"Даже в таких условиях некоторые российские солдаты, когда видят перед собой нас, не упускают возможности открыть свои грязные рты, из которых льются расистские оскорбления. Это не искоренить. Они никогда не будут считать нас за людей", — рассказывают защитники из роты "Башкорт".

Следует отметить, что добровольцы из Башкортостана с 2022 года воюют в составе ВСУ против России. Бойцы говорят, что, помогая сегодня украинцам, они готовятся к своей главной битве — за свободный Башкортостан.

Напомним, что 8 бойцов ВСУ заняли элеватор в Нью-Йорке и взяли в плен 16 россиян. Российское командование обещало оккупантам, что поступит помощь и их вытащат, поэтому они тянули время. Захватчики боялись сдаваться в плен, потому что "зальют пеной".

Также сообщалось, что ВС РФ захватили бойцов ВСУ в Курской области, а затем вместе с ними сдались в плен.