Бійці ЗСУ з Башкортостана захопили в полон БМП з екіпажем ЗС РФ на Покровському напрямку (фото)

Затрофеєну БМП "перепрошиють" і вона працюватиме на користь Сил оборони України. Бійці зізнаються, що встигли наслухатися образ на свою адресу від полонених росіян.

Related video

Бійці ЗСУ з Башкортостану з роти "Башкорт" на Покровському напрямку захопили ворожу БМП-3 разом із екіпажем. Про це повідомили в телеграм-каналі підрозділу.

"Наші воїни взяли в полон екіпаж разом із технікою. Зараз БМП 3 працюватиме на перемогу України", — повідомили бійці.

Бійці зізнаються, що встигли наслухатися образ на свою адресу від полонених росіян.

"Навіть у таких умовах деякі російські солдати, коли бачать перед собою нас, не втрачають нагоди відкрити свої брудні роти, з яких ллються расистські образи. Це не викоренити. Вони ніколи не вважатимуть нас за людей", — розповідають захисники з роти "Башкорт".

Слід зазначити, що добровольці з Башкортостану з 2022 року воюють у складі ЗСУ проти Росії. Бійці говорять, що, допомагаючи сьогодні українцям, вони готуються до своєї головної битви — за вільний Башкортостан.

Нагадаємо, що 8 бійців ЗСУ зайняли елеватор у Нью-Йорку і взяли в полон 16 росіян. Російське командування обіцяло окупантам, що надійде допомога і їх витягнуть, тому вони тягли час. Загарбники боялися здаватися в полон, бо "заллють піною".

Також повідомлялося, що ЗС РФ захопили бійців ЗСУ в Курській області, а потім разом із ними здалися в полон.