Колона техніки РФ намагалася прорватися на Харківщину: ЗСУ "гаряче" зустріли росіян (відео)

Російські окупанти розпочали штурм вранці. Для цього вони задіяли БМП-2 та танк Т-72. Противник висунувся з території РФ у напрямку України.

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В Харківскій області бійці 92-ї бригади ЗСУ відбили ворожий штурм. Окупанти намагалися заїхати колоною техніки з території РФ. Про це повідомила пресслужба 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ ім. Івана Сірка.

"Штурм не вдався. Намагання ворога штурмувати позиції 92-ї ОШБр на Харківщині закінчились нічим", — йдеться в повідомленні.

Російські окупанти розпочали штурм вранці, 10 вересня. Для цього вони задіяли три одиниці броньованої техніки – дві БМП-2 та один танк Т-72. Противник висунувся з території РФ у напрямку України і, зокрема, позицій 92-ої бригади.

"Наші хлопці "гаряче" зустріли окупантів: працювала артилерія, протитанкісти, БУБпАК "Ахіллес", підрозділи БпЛА штурмових батальйонів, рота вогневої підтримки. Злагоджено та ефективно козаки дали відсіч. Результат роботи – усе лайно знищено", — відрапортували у 92-й бригаді.

Нагадаємо, що 9 вересня повідомлялося, що бійці ЗСУ з Башкортостана захопили в полон БМП з екіпажем ЗС РФ на Покровському напрямку.

Також 6 вересня повідомлялося про загрозу просування росіян у бік Курахового та Вугледара.