Хотят взять Угледар: ВС РФ угрожают Курахово и трассе на Запорожье, — ISW (карты)

Российские военные уверяют, что ВС РФ продвигаются возле Угледара, пояснили аналитики ISW. Украинское командование сообщило, что количество атак на данном отрезке почти такое же большое, как под Покровском.

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Российское командование активизировало бои на юго-запад от Донецка и пытается оккупировать город Угледар. Подразделения ВС РФ могли продвинуться восточнее и западнее этого населенного пункта. Также есть давление в сторону Курахово и трассы H-15 "Донецк-Запорожье". О возможных угрозах на одном из участков восточного фронта рассказали аналитики Института изучения войны в отчете, который опубликовали 5 сентября.

Аналитики основывались на заявлениях российских милитарных блогеров, которые рапортовали в соцсетях о продвижении ВС РФ в районе Угледара. В частности, они заявили о якобы появлении оккупантов в Пречистовке, Золотой Ниве, Макаровке — западнее этого населенного пункта. В отчете указали, что провели геолокацию кадров с поля боя, на которых фигурирует российский флаг на новозахваченных позициях. В то же время к востоку от Угледара заметили движение врага в районе Южнодонбасской шахты №1 (расположена на трассе О0532, в 2,5 км от окраин города). В отчете объяснили, что активизация россиян может говорить о новых планах россиян на Курахово.

Бои на Донбассе — ситуация под Курахово и Угледаром по состоянию на 6 сентября ISW Фото: ISW

По мнению аналитиков ISW, ВС РФ, оказывая давление на Курахово и Угледар, пытаются достичь сразу нескольких целей. Во-первых, они смогут "выровнять" фронт на юго-запад от Донецка: ориентировочная длина дуги — до 80 км. Во-вторых, таким образом улучшат ситуацию на южном фланге Покровского направления. В-третьих, смогут продвинуться по трассе Н-15, которая идет через Курахово прямым ходом от Донецка в Запорожье.

Бои на Донбассе — как выглядит линия фронта между Угледаром и Покровском Фото: DeepState

"Президент РФ Владимир Путин признал активизацию наступательных операций России в этом районе. Скоординированные российские наступательные операции, вероятно, направлены на создание условий для дальнейших успехов в приоритетных наступательных усилиях ВС РФ в Покровском направлении", — подытоживается в отчете Института изучения войны.

Бои на Донбассе — что известно

Генштаб ВСУ в отчете 5 сентября сообщил, что за прошедшие сутки под Курахово россияне атаковали 28 раз, под Покровском атак было еще больше — 42 шт.

Фокус писал об активизации ВС РФ под Курахово и Угледаром. Например, 30 августа состоялся один из крупнейших механизированных штурмов на данном отрезке фронта. Бойцы 46 аэромобильной бригады показали кадры уничтожения 13 танков, которые взрывались на минах, от ударов FPV-дронов, артиллерии и ПТРК. Тогда же пресс-офицер 33 бригады рассказал о двух группах россиян, которые пытались занять лесопосадки. По его словам, враги действовали малыми штурмовыми группами, маскировались, вкапывались, но украинские бойцы их обнаружили и обезвредили.

Напоминаем, 6 сентября аналитики проекта DeepState рассказали о продвижении ВС РФ под Покровском, но предупредили, что вскоре будут хорошие новости. Накануне, 5 сентября, CNN опубликовало интервью с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, который сообщил о том, как именно повлияла операция под Курском на бои на Донбассе.